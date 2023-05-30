快訊

就是不滿李正皓！民進黨永和區主委建議黨中央「重新徵召」

賴清德說「最想跟習近平共進晚餐」 陸外交部這樣回答

獨／陪伴輔大學子36年！「仁園餐廳」6月熄燈 校友哀號：該回母校走走了

縣市長施政滿意度 黃敏惠、翁章梁再度蟬聯5星

中央社／ 嘉義市30日電

遠見雜誌今天公布2023縣市長施政滿意度調查，嘉義縣長翁章梁再度榮獲5星肯定，為嘉義縣歷任首長首位蟬聯5星殊榮；嘉義市長黃敏惠也再度蟬聯5星市長殊榮。

嘉義市政府發布新聞稿指出，「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查結果顯示，嘉義市在8大施政面向滿意度中，「醫療衛生」以89.1%近9成滿意度，連續3年創下全台第1，另外包括「環保」、「教育」、「警政治安」、「道路與交通」及「消防與公共安全」，嘉義市奪得6冠王佳績，創嘉義市改制以來最佳紀錄。

黃敏惠表示，再度榮獲5星肯定，在8大施政面向有6項第1、2項第2，感謝市府團隊共同努力寫下歷史。期勉市府員工做一個有溫度的戰鬥團隊，持續精進施政作為，讓市民的光榮感與幸福感持續倍增。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，在縣市8大面向施政表現中，「經濟與就業」項目在全台縣市中排名第1，滿意度66.7%；「醫療與衛生」項目滿意度86.9%，全台排名第2；「道路與交通」與「警政與治安」項目，分別獲得滿意度71.4%、83.2%，拿下非6都縣市中排名第2、第3，表現不俗。

翁章梁指出，去年首次獲得5星縣長後，走訪行程常聽見鄉親自信介紹自己也是5星縣民，感受到鄉親對於嘉義縣的肯定，今年再次獲獎，更要感謝鄉親再次支持與肯定。未來會更謙卑、努力，貼近鄉親需求，並持續向前邁進，讓鄉親生活品質再提升。

嘉義

延伸閱讀

嘉義縣長翁章梁蟬聯五星縣長 他曝秘訣「照起工」做事

嘉縣高級救護設備不足 議員盼增購電子影像喉頭鏡

遠見雜誌縣市長民調黃敏惠再獲五星 感恩市民共同寫歷史

遠見調查：侯友宜五星四連霸滿意度下滑11個百分點 盧秀燕6都第一

相關新聞

斥資2億阿里山管理處石棹服務區今動土 預計4年後完工

強化嘉義縣竹崎鄉石棹觀光發展，阿里山國家風景區管理處，斥資2億規畫興建石棹服務區，將現有的石棹資訊站結合遊客中心、賣店、...

華山基金會疫情後首辦端午愛老人運動會 400人創意龍舟登場

華山基金會台南原台南縣B分會，今天在善化區舉辦疫情後首場大型活動「端午愛老人運動會」，邀請近400服務長輩與義工參與，各...

台南議員爆LED路燈漏電 斷電器疑用中國製不合格產品

台南市議員蔡宗豪在總質詢表示，近期接獲民眾陳情，指目前已換裝的LED路燈疑似中國大陸不合格的產品，不須用工具就可轉動，不...

農業生產必要設施修法計入救助面積 張麗善請命追回補助案件也應納入

審計部去年查核農委會天然災害救助金發放情形，要求追回夾帶農路、水塘、空地、農舍等面積的補助，雲林縣長張麗善、地方民代都感...

影／台南產區咖啡特展開幕 展示數位客制化烘豆DIY體驗

「台南產區咖啡特展」下午在永康台南新總圖書館開幕。主辦單位東山區公所、市府農業局結合產區咖啡生豆農民、業者技術，「要讓每...

虎尾攤商發願盈餘做公益 10年有愛引回響

雲林縣虎尾鎮一群有愛的攤商與店家10年前發願要捐出部分盈餘幫助弱勢，引起迴響，到現在已經有數十家攤商響應，今年6月3日他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦