縣市長施政滿意度 黃敏惠、翁章梁再度蟬聯5星

遠見雜誌今天公布2023縣市長施政滿意度調查，嘉義縣長翁章梁再度榮獲5星肯定，為嘉義縣歷任首長首位蟬聯5星殊榮；嘉義市長黃敏惠也再度蟬聯5星市長殊榮。

嘉義市政府發布新聞稿指出，「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查結果顯示，嘉義市在8大施政面向滿意度中，「醫療衛生」以89.1%近9成滿意度，連續3年創下全台第1，另外包括「環保」、「教育」、「警政治安」、「道路與交通」及「消防與公共安全」，嘉義市奪得6冠王佳績，創嘉義市改制以來最佳紀錄。

黃敏惠表示，再度榮獲5星肯定，在8大施政面向有6項第1、2項第2，感謝市府團隊共同努力寫下歷史。期勉市府員工做一個有溫度的戰鬥團隊，持續精進施政作為，讓市民的光榮感與幸福感持續倍增。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，在縣市8大面向施政表現中，「經濟與就業」項目在全台縣市中排名第1，滿意度66.7%；「醫療與衛生」項目滿意度86.9%，全台排名第2；「道路與交通」與「警政與治安」項目，分別獲得滿意度71.4%、83.2%，拿下非6都縣市中排名第2、第3，表現不俗。

翁章梁指出，去年首次獲得5星縣長後，走訪行程常聽見鄉親自信介紹自己也是5星縣民，感受到鄉親對於嘉義縣的肯定，今年再次獲獎，更要感謝鄉親再次支持與肯定。未來會更謙卑、努力，貼近鄉親需求，並持續向前邁進，讓鄉親生活品質再提升。