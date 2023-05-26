台南列全球10大永續旅遊目的地 台灣唯一入選

知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，其中，台南因致力發展永續產業及太陽能、積極部署智慧城市，成為台灣唯一入榜城市。

台南市長黃偉哲表示，台南將續推動永續觀光及綠色旅遊、打造智慧之都，並期許「台南400系列」活動能更加提高台南的國際能見度，以吸引更多國際遊客至台南旅遊，創造地方經濟昌盛。

Booking.com所推薦全球10大永續旅遊目的地包括義大利梅拉諾（Merano）、巴西伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）、台南、哥倫比亞聖瑪爾塔（Santa Marta）、南非史德蘭波希（Stellenbosch）、美國夏洛特（Charlotte）、紐西蘭漢默溫泉（Hanmer Springs）、德國慕尼黑（Munich）、印尼珀尼達島（Nusa Penida）及奧地利薩爾斯堡（Salzburg）。

台南的飲食文化、豐富歷史、隨處可見古老寺廟和高掛燈籠的傳統巷弄備受遊客喜愛，Booking.com也因「致力發展永續產業及太陽能」、「保護環境的交通方式」等因素，將台南列為全球10大永續旅遊目的地。

臺南市政府表示，市長黃偉哲以打造低碳永續城市為政策目標，對於節能減碳、氣候調適及環境友善等面向持續努力，對於永續旅遊之推廣亦是不遺餘力。

台南更率六都之先，成為全球永續旅遊目的地基金會會員。推出GSTC-STTP全球永續旅遊準則培訓計畫，提供一致性、共通性的實務指引，與在地觀光業者共同朝永續旅遊邁進。

市府指出，在疫情前(2019年前)，喜愛來訪台南深度旅遊的三大主力市場遊客每年平均有30多萬人，包括日本約20萬人、歐美約10萬人、港澳約3.5萬人。現在解封開放國境，國際旅客陸續回流，台南市也趁此推出國際旅客來台南旅遊獎勵方案，向有經營接待境外團客的旅行業者招手，最高可申請10萬補助，預計6月1日受理申請。