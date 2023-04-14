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保特瓶壓力、天燈升力怎麼測？永年小科學家科展奪金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
永年中學5名小科學家林柏均（右）陳維勗，以簡單的保特瓶、吸管、迴紋針作出壓力計，可測出水壓力學，在雲林科學展競賽中拿下金牌，將代表參加全國大賽。記者蔡維斌／翻攝
永年中學5名小科學家林柏均（右）陳維勗，以簡單的保特瓶、吸管、迴紋針作出壓力計，可測出水壓力學，在雲林科學展競賽中拿下金牌，將代表參加全國大賽。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣土庫永年中學5名國二生首次挑戰科學競賽，以「沈默的寶藏」、「 冉冉上升的平安符」摘金奪銀，將代表雲林參加全國科學大賽，創下該校歷來最佳科賽成績，最大功臣歸功於物理老師吳志文帶領學生從創作到實作，師生初鶯試啼一嗚驚人，包辦前兩名，用最簡單的器具作出許多人無法解答的難題，連評審都讚譽有加。

「常見的寶特瓶能承受多大壓力？」「節慶放天燈的升力如何量測？」永年中學國2學生林柏均、陳維勗，透過時下流行的科學遊戲「浮沈子」為發想，設法測出「浮沈子」的水壓測定，他們在老師吳志文指導下多次實驗，竟以最簡單1支吸管、迴紋針就搞定，做出許多人無法想像的壓力計，讓「浮沈子」玩具操作更省力。

更也進一步能測定一般寶特瓶可承受多大水壓，他們說，實驗結果寶特瓶可承受10atm（大氣壓），超過就會爆破。這組「沈默寶藏」的力學原理創作發想，被視為從簡單生活中找到「寶藏」，在科學大賽中奪下金牌。

「常見的天燈到底有多大升力才能飛揚天空？」學生周哲彬、李祤涵、許哲元充滿好奇，查遍網路找不到儀器，可用來測定到底有多大的上升力量才可讓天燈飛天，3人費腦研究，吳志文以熱力學指導，周哲彬腦筋動得快，找來塑膠椅突破一連串實驗門檻，利用座椅中央的孔洞，把測重的法碼用鐵線穿到底部，椅座為平台放酒精燈，再運用耐熱的黑垃圾袋當天燈，終可在天燈升空時藉由法碼測得升力有多大。

「孩子的想像力不可限量」清大物理研究所畢業高材生的吳志文肯定學生的創造力，用最簡單易懂的生活方法，完成力學實驗，兩件作品不僅獲評審極高評價，分數也不分上下，經多方評比才論出高下，沒想到封印撕開，兩件竟是同校學生的作品。

校長王安順說，師生首度參賽一嗚驚人，吳志文展現清華大學高材生本質，學生更是創造力十足，解答出科學遊戲做不到的實驗，這次參賽還發生一段插曲，比賽當天放在校車的寶特瓶、吸管、塑膠椅所有比賽器材，竟被工友誤以為回收品拿走，趕緊到回收場取回才得以參賽，原以為沒指望，沒想到還拿下1、2名最高成績。

永年中學5名小科學家周哲彬（中）、李祤涵、許哲元，以簡單的力學原理測出天燈的升力，在雲林科學展大賽中拿下銀牌。記者蔡維斌／翻攝
永年中學5名小科學家周哲彬（中）、李祤涵、許哲元，以簡單的力學原理測出天燈的升力，在雲林科學展大賽中拿下銀牌。記者蔡維斌／翻攝
永年中學5名小科學家林柏均（右二起）陳維勗、周哲彬、李祤涵、許哲元，以兩項力學物理作品，在雲林科學展大賽中拿下金牌和銀牌。記者蔡維斌／攝影
永年中學5名小科學家林柏均（右二起）陳維勗、周哲彬、李祤涵、許哲元，以兩項力學物理作品，在雲林科學展大賽中拿下金牌和銀牌。記者蔡維斌／攝影

天燈 吸管

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