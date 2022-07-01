雲林國中生「背著」阿嬤徒步環島 對網友批評他不再沈默

一名15歲剛從雲林縣一所國中畢業的學生，因已逝的奶奶，生前幾乎不曾出門旅遊，於是決心想一圓奶奶的旅行夢，日前出發徒步環島，他背著「帶著」阿嬤一起旅行的標牌，孝心故事分享到網路，有人感動、有人酸他，原只想默默帶阿嬤出遊的他，不忍也請大家讓他靜靜陪阿嬤完成旅行。

這名不願曝光的國中生，是台南人，最近從雲林一所森林國中畢業，剛放暑假時間充裕，取得家人同意下，決定自我挑戰並一圓阿嬤的旅行夢。

這名國中生上月底從台南家中出發，背包之外還「背著」簡易手畫的阿嬤圖像，寫著「15歲的環島夢，帶著阿嬤去旅行」，沿途有人看了背後標語，對他的孝行頗為感動，但他都婉拒別人的便車。

國中生背著阿嬤徒步環島的故事被貼網後，許多網友都感動，卻有少數酸民批他「作秀」，國中生決定不沈默，今天表示，希望大家能理解他的初心，徒步環島淋雨日曬，不容易也很累，如果想紅不必消費自己心愛的阿嬤，也不必辛苦橫跨十幾個縣市。

國中生表示，其實環島對他而言，不算是旅行應該是場挑戰。他初嘗徒步環島，面對每天不同天氣或遭遇變化，身心有如洗三溫暖，眼前無止境的道路，堅持到底是唯一的信念，他想要挑戰自己願不願意重新認識這座島嶼，重新愛它。

他表示，徒步環島是他給自己15歲的禮物，出發前很多好友和同學關心他長途跋涉的安危，老實說，因平常他很膽小，路上很怕出事，但他認為學會克服困難，才是他該做的。

帶阿嬤環島獲不少人鼓勵和支持，但仍有網友酸他「矯情作秀」、「想紅」，國中生說，他在學校所受教育，就是「面對爭議不能不管」，所以決定不再沈默，要說清楚。

他說，最令他不能接受的就是有人說他「消費阿嬤」，他希望有些人不要沒有研究或了解事情原貌就任意批評人，他決心帶著阿嬤徒步旅行，只想靜靜的走完自己規畫的旅程，根本沒想過會有人採訪，更不想讓人把他的事貼網，一位不認識的叔叔，路上相遇把他貼網，引來不同聲音，讓旅行稍有蒙灰，但他並不怪這位叔叔，畢竟叔叔也是出自善意。

他說，相信多數環島的人都會有屬於自己的一段故事，他就讀的學校課程就有「單車壯遊」、「自主旅遊」，所以畢業後家人支持下規畫徒步環島，走過以前曾騎過單車的路線，還有點「還願」的感覺，每天以1000元為上限來完成環島，所以旅程能省則省，一路走來確也學習很多人生經驗。

對於有人批評，他認為沒那麼重要，「對自己決定做的事不感到後悔」，何況一路有許多人為他加油，更有阿嬤相伴，既不孤獨也很快樂。