南光高中辦英文創意歌唱比賽 激發學生學英語熱情
台南市南光高中下午在台糖新營廠中山堂舉辦「英文創意歌唱比賽」，比賽以班級為單位舉行，晚間6點成績揭曉：高中組第一名高一勤班，國中組第一名國一義班。校方希望學生經由學習唱英文歌、增進學習興趣與能力。
校方表示，這次比賽高、國中一年級共14隊參賽，比賽由英文科教師團隊策劃，朱漫玲、倪恩瑜、楊宛錡、李宜芹等高一同學主持串場；不論舞台設計或燈光音響布置都有極佳展現，學生與老師無不卯足全力、發揮創意，希望能讓評審及觀眾驚艷。
南光中學舉辦「英文歌唱比賽」多年，校方表示，比賽活潑有趣、熱鬧滾滾，表演動作更具創意，令人讚賞的是英語發音標準、流利，唱出的歌曲更加美妙，有班級與歌曲結合，演出小短劇；甚至有些班級使用木箱鼓、電子琴、爵士鼓、吉他伴奏，展現學子們英文之外的才華，在座的師生都認為是一場夠水準的比賽，簡直像在聽演唱會。
教務主任黃士玲表示，南光近年除推出外籍教師強化生活實用美語，還成立雙語實驗班、國際雙聯學制班，參與美國專家英語辯論培訓、台美英澳日國際交流、「全球學校國際議題挑戰賽」等校外或國際性競賽活動都表現優異。
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