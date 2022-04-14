南光高中辦英文創意歌唱比賽 激發學生學英語熱情

台南市南光高中下午在台糖新營廠中山堂舉辦「英文創意歌唱比賽」，比賽以班級為單位舉行，晚間6點成績揭曉：高中組第一名高一勤班，國中組第一名國一義班。校方希望學生經由學習唱英文歌、增進學習興趣與能力。

校方表示，這次比賽高、國中一年級共14隊參賽，比賽由英文科教師團隊策劃，朱漫玲、倪恩瑜、楊宛錡、李宜芹等高一同學主持串場；不論舞台設計或燈光音響布置都有極佳展現，學生與老師無不卯足全力、發揮創意，希望能讓評審及觀眾驚艷。

南光中學舉辦「英文歌唱比賽」多年，校方表示，比賽活潑有趣、熱鬧滾滾，表演動作更具創意，令人讚賞的是英語發音標準、流利，唱出的歌曲更加美妙，有班級與歌曲結合，演出小短劇；甚至有些班級使用木箱鼓、電子琴、爵士鼓、吉他伴奏，展現學子們英文之外的才華，在座的師生都認為是一場夠水準的比賽，簡直像在聽演唱會。