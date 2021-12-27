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台南後壁高中藝術季落幕 義賣逾54萬元半數捐校內基金會

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁高中藝術季落幕，義賣逾54萬元，半數將捐校內基金會。圖／學校提供
台南後壁高中藝術季落幕，義賣逾54萬元，半數將捐校內基金會。圖／學校提供

台南市後壁高中2021藝術季，獲得校內外熱愛藝術者熱情參與昨順利落幕，校方上午清點藝術季義賣總額逾54萬餘元，所得半數將捐入後壁高中文教基金會，以協助基金會扶助校內學子。

後壁高中每年安排藝術季活動，多年來已成為該校一大特色，今年藝術季邀請官田愛菱兒少關懷協會的太鼓表演聲中揭開序幕，藝術季集合設計群科師生與推廣教育陶藝班、版畫班60餘位陶人、30餘版畫藝術家、近20位設計老師，超過3000件的陶藝作品、數百張版畫、文創商品，琳琅滿目的陶藝、版畫與文創商品，向外分享難得藝術饗宴。

學校上午清點藝術季義賣金額，共有54萬餘元，依事前規畫，所得半數將捐入後壁高中文教基金會，以協助基金會扶助校內學子。

後壁高中校長郭珍祥說，設計群科教學是校方專業群科特色之一，今年堪稱競賽、創作爆發的設計年，包括美工科、廣告設計科、室內空間設計科、多媒體設計科的學生們，參加各項設計、版畫、漫畫、陶藝競賽成績大放異彩，尤其在110學年度商業類全國學生技藝競賽，更榮獲商業廣告職種金牌（金手獎第1名），可說相當難得。

台南後壁高中藝術季落幕，義賣逾54萬元，半數將捐校內基金會。圖／學校提供
台南後壁高中藝術季落幕，義賣逾54萬元，半數將捐校內基金會。圖／學校提供

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