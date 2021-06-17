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南市8所國中科技中心再升級 化身為遠距教學直播中心

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局提升學校提升自造教育及科技中心的設備，化身為直播中心。圖／台南市教育局提供
台南市教育局提升學校提升自造教育及科技中心的設備，化身為直播中心。圖／台南市教育局提供

台南市教育局因應停課不停學，推出「公版直播教學」受到好評，為了提升同步視訊教學的品質，再超前部署，將市內8大自造教育及科技中心的設備升級，打造為「雲端直播科技中心」，以做為長期培訓教師遠距視訊教學的示範基地。

市長黃偉哲表示，台南直播教學國家隊，推出公版直播教學，目前影片觀看人數已突破735萬人次，持續獲得全國親師生的喜愛。教育局長鄭新輝說，直播教學團隊每天都會監控教學畫面、持續檢討與精進教學品質。為了讓遠距收看的學生有優質的影像，除了改善直播教師的設備外，也向中央爭取充實8所科技中心專業器材設備，讓直播教師能就近使用，並提升直播品質。

教育部科技中心南區輔導團召集人朱耀明表示，南市有8所學校設有自造教育及科技中心，包括新興、復興、南新、和順、佳里、仁德、麻豆及新化國中等，每個中心各有特色，設置數量及經營品質名列前茅。各科技中心平時除了進行課程研發與學生科技體驗外，也致力於提升教師數位科技教學能力。

南市教育局資訊中心主任高誌健說，資訊中心後續將全力協助各科技中心在網路架構、軟硬體操作、網路品質、直播課程標準作業流程及管理借用等面向的建置與培訓，系統化的讓科技中心成為教師遠距視訊教學的重要基地。

直播 教育局 教育部

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