女校朴子國中50年首次有男畢業生 會考成績亮眼

嘉義縣唯一公立女校朴子市朴子國中，會考成績亮眼，榜首王惠如5A(10+)，達5A以上學生12人，6人作文滿級分，國英數社自然各科達A++40人次，達A以上多達214人次，數學和社會科每4人就有1個A。達嘉中嘉女錄取標準（A4B）以上計有74人，可說是每3人就有1人可以考上嘉中嘉女。

朴子國中創校首度成立體育班及美術班等專班學生畢業，50年來第一次有男學生自朴中畢業，是今年特色及亮點。

教務主任莊曜旭指出，王惠如畢業於太保國小，是新住民子女，學習自動自發，上課認真聽講，不會就問同學或老師，多寫多練習，盡責完成不吝指導同學，對事追根究柢，擅長書法。

其他5A學生吳京媛、侯雅云、莊媗宇、陳晏于、張育瑄、李宜芹、蕭雅心、陳彥秀、陳星妤等，都是學校樂旗隊的成員，她們奪得縣賽第一，取得全國賽代表權，會讀書又積極參與社團，會考前學生由導師戴惠萍陪伴晚自習。

5A同學還有許妍真、王鼎欣，她們是學校第一屆美術班畢業生，她們2人從小熱愛藝術，是各項美術比賽常勝軍，立志考上朴子國中美術班。兩位同學說，會考前趕作畫，忙畢業畫展，在美術老師指導下一修再修，常被退件，很多作品犧牲午休或熬夜趕工得來的。

莊曜旭說，會考作文表現最突出，五級分以上89人，達畢業人數38%，導師國文科教師吳雅琳表示，學校系統性推動寫作教學，是成績優異主因，平時每周一文、交換班級書箱、圖書室書籍閱讀等活動規畫，課堂利用新聞照片、時事討論，讓學生寫出事件的省思與警惕，加強學生敘述及闡發哲理連結，訓練口語表達技巧，培養文意組織、鍛鍊情感的能力。 嘉義縣朴子市朴子國中會考成績亮眼。圖／朴子國中提供 嘉義縣朴子市朴子國中會考成績亮眼。圖／朴子國中提供 朴子國中會考成績亮眼榜首新住民子女王惠如。圖／朴子國中提供

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