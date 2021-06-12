快訊

獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度8成以上

女校朴子國中50年首次有男畢業生 會考成績亮眼

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子國中創校首度成立體育班及美術班等專班學生畢業，50年來第一次有男同學自朴中畢業，是今年特色及亮點。圖／朴子國中提供
朴子國中創校首度成立體育班及美術班等專班學生畢業，50年來第一次有男同學自朴中畢業，是今年特色及亮點。圖／朴子國中提供

嘉義縣唯一公立女校朴子市朴子國中，會考成績亮眼，榜首王惠如5A(10+)，達5A以上學生12人，6人作文滿級分，國英數社自然各科達A++40人次，達A以上多達214人次，數學和社會科每4人就有1個A。達嘉中嘉女錄取標準（A4B）以上計有74人，可說是每3人就有1人可以考上嘉中嘉女。

朴子國中創校首度成立體育班及美術班等專班學生畢業，50年來第一次有男學生自朴中畢業，是今年特色及亮點。

教務主任莊曜旭指出，王惠如畢業於太保國小，是新住民子女，學習自動自發，上課認真聽講，不會就問同學或老師，多寫多練習，盡責完成不吝指導同學，對事追根究柢，擅長書法。

其他5A學生吳京媛、侯雅云、莊媗宇、陳晏于、張育瑄、李宜芹、蕭雅心、陳彥秀、陳星妤等，都是學校樂旗隊的成員，她們奪得縣賽第一，取得全國賽代表權，會讀書又積極參與社團，會考前學生由導師戴惠萍陪伴晚自習。

5A同學還有許妍真、王鼎欣，她們是學校第一屆美術班畢業生，她們2人從小熱愛藝術，是各項美術比賽常勝軍，立志考上朴子國中美術班。兩位同學說，會考前趕作畫，忙畢業畫展，在美術老師指導下一修再修，常被退件，很多作品犧牲午休或熬夜趕工得來的。

莊曜旭說，會考作文表現最突出，五級分以上89人，達畢業人數38%，導師國文科教師吳雅琳表示，學校系統性推動寫作教學，是成績優異主因，平時每周一文、交換班級書箱、圖書室書籍閱讀等活動規畫，課堂利用新聞照片、時事討論，讓學生寫出事件的省思與警惕，加強學生敘述及闡發哲理連結，訓練口語表達技巧，培養文意組織、鍛鍊情感的能力。

嘉義縣朴子市朴子國中會考成績亮眼。圖／朴子國中提供
嘉義縣朴子市朴子國中會考成績亮眼。圖／朴子國中提供
嘉義縣朴子市朴子國中會考成績亮眼。圖／朴子國中提供
嘉義縣朴子市朴子國中會考成績亮眼。圖／朴子國中提供
朴子國中會考成績亮眼榜首新住民子女王惠如。圖／朴子國中提供
朴子國中會考成績亮眼榜首新住民子女王惠如。圖／朴子國中提供

朴子 會考 陳星

延伸閱讀

台體大60周年校慶線上登場 校長林華韋祝福畢業生

台南聖功女中會考成績亮眼 42人可望上第一志願

中華醫大線上畢業典禮 遠距直播互道珍重

偏鄉豐山殉職師女兒會考成績優 嘉縣實驗學校教育成果

相關新聞

出版界最小作家寫作六級 易昀靠這招「輕鬆」拚北一女

台北市大安區金華國中學生易昀今年拿市長獎，大有來頭的她，還曾創下台灣出版界年紀最小作家的紀錄。十歲開始出書，至今已經出版...

台南聖功女中會考成績亮眼 42人可望上第一志願

國中會考成績昨天已公布，台南天主教聖功女中今天表示，國中部學生表現亮眼，有42人成績可望達台南女中錄取標準，其中英語科成...

停課不停學！小六生線上美勞課 畫出自創角色上架LINE貼圖

全國防疫三級警戒延長到6月28日，全國持續停止上課，許多線上學習已讓學生失去興趣，有部分課程線上執行不易，上課效率不佳，...

基隆拚特色高中祭30萬獎學金在地就學 2人捨建中讀暖中

今年國中教育會考成績昨天寄發，基隆市畢業生5A++學生共有17人，表現亮眼，暖暖高中國中部2學生預估可上台北市建國中學，...

會考放榜 單親新2代、偏鄉生拿5A

今年國中會考雖碰上緊繃疫情，但昨天成績放榜，不少學子仍考出好成績。桃園市龍潭國中學生宋閎致拿到5A，決定放棄上頂尖高中，...

落點分析 台中一中90點 台中女中92點

國中教育會考昨天寄發成績單，今年國、英、社會3科高分群人數下降，全國考生比去年少了3.65％，前段學校的錄取分數也會下降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。