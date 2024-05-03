來塊AI智能雞排！餐飲業缺工 機械手臂現炸24小時供應

台灣連鎖加盟創業大展今起到6日在台中熱鬧登場，引進百大連鎖品牌、近300格攤位，預計創造5000個就業機會。主辦單位觀察，現場6成為餐飲業，有的拉高食安稽核標準，也有因應缺工，推出AI智能科技設備；因應淨零碳排政策，首度有電動車充電樁等周邊設備業者參展。

十九甲雞排說，缺工一直是餐飲業最大隱憂，讓很多業者紛紛走向智能化設備。十九甲雞排推出的AI智能販賣機是因應餐飲缺工問題，今年新推出「舒肥雞」販賣機，精選氣冷雞以機械手臂操作，並即時加熱。另外，新一代智能販賣機可24小時營業，提供雞排、薯條、雞塊、雞米花等，預計暑假前與消費者相見歡。

手搖飲品牌TEA TOP第一味表示，因應餐飲缺工，今年參展導入「智能吧檯」，內建各種茶湯和果糖比例設定，除了固態配料例如珍珠、冰塊等需要人工操作外，其餘只要在觸控螢幕操作，約8至15秒茶飲完成，員工不用背不同比例茶湯和果糖的茶飲，也不用在短時間內人工調製一杯杯不同比例的茶飲，並具備自動清潔管理的功能。

主辦單位台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，過去台灣沒有加盟法規，可能因資訊不對等造成糾紛，協會推出總部認證計畫，以ESG為核心架構，採三階段嚴格審查評分，包括公開揭露文件、財務健全程度、內部管理、節能減碳等核發認證，今天參展品牌有10家為「總部認證」核可廠商。