台中高鐵特區設新校？ 議員論戰

台中市烏日區人口數突破8萬人，高鐵特區「文小4」用地是否新設國小，引發地方討論。國民黨議員建議蓋新校，紓解學生過多壓力。無黨籍議員林昊佑認為設校須拿出科學數據，且要照顧既有學校，公平分配資源。教育局長蔣偉民說，文小4面積約2公頃，部分作為社福館使用，1.7公頃設校規模24班，分期興建。第一期預計明年度爭取預算。

高鐵特區學區分旭光與烏日國小，議員吳瓊華說，113學年度增加68人加上高鐵娛樂購物城開發案帶動周邊經濟，人口將逐年成長，建議「文小4」新設學校，紓解旭光及烏日國小飽和。

市議員林昊佑則指出，旭光國小上年度1年級增30人，教育局應具體評估是否需要新學校，新闢學校應通盤檢討，才不會蓋出「蚊子學校」，反而烏日國小急需增建10間教室，市府應先解決當務之急。

教育局也不能放任「西瓜偎大邊」，在老學校周邊不到600公尺、國中不到1500公尺設學校，因家長多有「新學校比較好」迷思，為了搶名額甚至寄戶口、遷戶口，造成老學校乏人問津。

他要求教育局提出科學調查證據，高鐵特區戶數增加，不等於學齡兒童增加，市政府要審慎評估，將有限的教育資源公平分配，花在刀口上。

教育局指出，烏日高鐵特區人口逐年成長，旭光國小及烏日國小等2校趨近飽和，為解決當地學齡人口數增加及學生就近入學問題，自113學年度起，三和里第2、3及13鄰學區調整為烏日國小及旭光國小共同學區，教育局也關注學生增長趨勢，評估運用文小4學校用地新設學校。