台中綠美圖 明年12月開館

融合圖書館與美術館的台中綠美圖，主體工程已近完成，台中市長盧秀燕昨天視察工程進度，盧秀燕說，日本建築師妹島和世、西澤立衛提出優化建議，包含金屬擴張網、天花板與開窗等，全力支持，預計明年中旬由文化局策展與圖書上架，預計明年12月開館營運，打造台中的世界地標。

綠美圖位於台中水湳園區，由獲得普立茲克建築獎的妹島、西澤的SANAA事務所設計，以8棟建築串連，外層罩上金屬擴張網，展現建築的通透性；盧秀燕與日本建築師視察綠美圖，妹島等人贈送作品集給盧，其中也特別把綠美圖建築設計列入。

盧秀燕說，綠美圖新建工程交給2位日本建築師，讓她非常放心，綠美圖開工以來，妹島、西澤已兩度專程來台勘查，提出優化建議，為台中蓋出「公園中的圖書館、森林中的美術館」。

盧秀燕強調，妹島上次來台提出擴張網、天花板、增加窗透性開窗等多項優化設計變更建議，她全力支持，市府已追加5000萬元經費，要蓋到盡善盡美。

市府指出，綠美圖打造8棟互相連結、穿梭的建築，主體工程已近完成，採用造型金屬擴張網帷幕設計，白天可增自然光線與風進入建築物，夜晚室內照明自然流出，使建物視覺通透，展現典雅風貌。

市府表示，綠美圖主體工程經費約32億元，特殊裝修及設備工程經費4.88億元，將延續建築主體工程的設計理念，打造特殊展間室內設計、典藏庫房、演講廳與全案傢俱等，都出自妹島量身為綠美圖設計規畫，展現綠美圖亮點特色。