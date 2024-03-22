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腸病毒拉警報！中市衛生局建議「1班有2例個案」應停課

中央社／ 台中22日電
腸病毒拉警報，疾管署日前公布，腸病毒在3月初的急門診人次創10年同期新高。情境示意圖。圖／ingimage
腸病毒拉警報，疾管署日前公布，腸病毒在3月初的急門診人次創10年同期新高。情境示意圖。圖／ingimage

國內腸病毒就診人數創新高，台中市衛生局長曾梓展表示，免疫負債導致去年腸病毒案例增加，今年疫情恐再升高，建議1班有2腸病毒案例就應停課

腸病毒拉警報，疾管署日前公布，腸病毒在3月初的急門診人次創10年同期新高。台中市衛生局今天到校園展開宣導，邀請麥當勞叔叔到台中教育大學附設實驗小學進行洗手防疫。

依據疾管署資料顯示，今年統計至3月18日，國內無腸病毒重症確定個案，有4例腸病毒71型輕症個案，另全台腸病毒門急診就診人次較去年同期略為增加，上週門急診就醫6343人次，比去年2683人次高，顯示社區腸病毒感染風險增加。

曾梓展接受媒體聯訪指出，腸病毒傳染力強，一整年都會感染，近年來集中在春季至秋季，受到免疫負債影響，近2年腸病毒案例數增加，去年台中市有3例重症，今年還未出現，推測疫情還會升溫。

有關腸病毒是否停課，曾梓展表示，班上有2例以上腸病毒個案，在中央規範的流行期間及地區強制停課，其他期間則建議應停課。

衛生局表示，腸病毒大多為輕症，主要症狀有嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛等，多數病患在7天內即可痊癒，如果出現腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應盡速前往台中市13家腸病毒責任醫院就醫治療，以維護幼兒健康。

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