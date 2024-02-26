撫平二二八傷痕 盧秀燕到教會追思

【台灣醒報特派員劉東皋台中報導】

「撫平家屬傷痛，讓受難者在天之靈得安慰。」台中市長盧秀燕剛忙完元宵活動，25日周日下午前往參加228事件77周年祈禱會。受台灣基督長老教會蔡明憲長老之邀到場的盧秀燕說，這些年她都出席228紀念，因恐隨著時間過去、家屬凋零而讓大家淡忘，她希望記取歷史，不要再發生類似事件。

過去12年台中紀念228事件都是在台中公園由公義行動教會於露天舉辦，今年改到台中忠孝路長老教會舊堂舉行。盧秀燕說，她在教會門口和蔡明憲聊起時才得知，為體讓許多家屬年歲已長，不宜日曬風吹，因此今年改到教堂室內舉行。

改在室內紀念

這場228事件77周年祈禱聚會於下午2點半以洪安逸牧師祈禱、唱聖詩「主基督，祢的擔阮著擔」開始；在紀念演講與報告後，最後再以祈禱詩歌「至聖、至高主上帝」結束，並由張顯爵牧師、李信輝傳道及陳延萱牧師，分別祈禱與代禱。

牧師及傳道分別為台灣不再發生228及政治謀殺事件、求主醫治安慰扶持228家屬心靈、願台灣在上帝的光向前行、帶領政府、百姓以及台灣前途，依序禱告。代禱結束後，由曾任國防部長的蔡明憲介紹到場10多位受難家屬與到場來賓，現場約有3、40位教友一起唱聖詩，為台灣未來的和平與盼望祈禱。

家屬創傷應助撫平

蔡明憲說，隨著時間過去，善良的家屬都選擇放下。但對生者而言，政府仍應撫平受難家屬的創傷。有位家屬去年申請戶籍膡本時，膡本上卻還註記著「某某因叛亂罪而於某年某月某日於台北馬場汀槍決」等字樣。雖然他曾向前行政院長蘇貞昌及前立法院長游錫堃反映，但至今政府仍未主動銷除這些字樣。

雖然政府有發文給各縣市，但卻要家屬拿著平反證書主動到戶政單位申請撤銷或加註已平反；但蔡明憲認為，家屬大都年事已高或離世，政府應主動依據二二八基金會的資料，註銷已平反的1萬7千多名受難者的受刑字樣，或主動加註「已平反」的註記。

江啟臣趕到場

下午4點左右才趕到場的立法院副院長江啟臣表示，他已調出政府資料，早在民國96年，內政部就有發文要家屬持平反證明刪除戶口名簿或膡本上的註記，戶政人員在主動查出後也應自動註銷，顯然各縣市還有不少戶政單位未主動查核註銷；他周一即會找內政部尋求解決。

盧秀燕則表示，上個月市府已收到中央公文，會依據中央核實的名單主動處理註銷戶口名簿上的註記，必須讓受難者在天之靈得到安慰，家屬也不需奔波申請、徒增情傷。

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