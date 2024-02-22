台中臨時會列食安報告 無黨籍議員盼不要再對立

台中市議會今召開程序委員會，決議臨時會將提出五項報告，民進黨議員陳淑華認為台糖梅花豬肉只有一盒被驗岀含西布特羅，市府應說清楚，公布實驗室流程，政黨協商同意排入。其他報告包括社會住宅、捷運進度、豐原高中霸凌案、BRT善後處分案。

台中市議長張清照主持程序委員會，決定3月7日到15日召開臨時會。其中3月8日進行專案報告。

民進黨市議員陳淑華表示，一天的專案報告不夠，她認為台中市政府有很多重大建設延宕，需要說明。

另外，衛生局1月15日檢出台糖梅花豬肉含西布特羅，市府過年前公布，對店家、豬農、攤商及消費者造成很大影響，全國只有這一盒豬肉片檢出西布特羅，飼養場、屠宰場或其他肉片均未驗出，都要說明清楚。

陳淑華說，同一盒肉片要驗22次，為什麼沒有想過抽檢同批次的肉品，中央要求審慎，但衛生局仍在初驗後公布，公布前，市長盧秀燕知情嗎？為何整個報告主管及局長沒有看過？建議應加開一天專案報告。

衛生局長曾梓展說，實驗室的報告有一定的流程，相關人員都有專業證照，實驗室負責人出具報告即可，不需要經過局長及食安處長。

無黨市議員陳廷秀表示，這次食安事件造成台灣社會政治對立及恐慌，凸顯食安檢驗要建立高規格且刻不容緩，如今逐漸平息下來，希望不要再針峰相對，另請食安處檢驗時更嚴謹，不要再發生類似事件。