台中臨時會列食安報告 無黨籍議員盼不要再對立
台中市議會今召開程序委員會，決議臨時會將提出五項報告，民進黨議員陳淑華認為台糖梅花豬肉只有一盒被驗岀含西布特羅，市府應說清楚，公布實驗室流程，政黨協商同意排入。其他報告包括社會住宅、捷運進度、豐原高中霸凌案、BRT善後處分案。
台中市議長張清照主持程序委員會，決定3月7日到15日召開臨時會。其中3月8日進行專案報告。
民進黨市議員陳淑華表示，一天的專案報告不夠，她認為台中市政府有很多重大建設延宕，需要說明。
另外，衛生局1月15日檢出台糖梅花豬肉含西布特羅，市府過年前公布，對店家、豬農、攤商及消費者造成很大影響，全國只有這一盒豬肉片檢出西布特羅，飼養場、屠宰場或其他肉片均未驗出，都要說明清楚。
陳淑華說，同一盒肉片要驗22次，為什麼沒有想過抽檢同批次的肉品，中央要求審慎，但衛生局仍在初驗後公布，公布前，市長盧秀燕知情嗎？為何整個報告主管及局長沒有看過？建議應加開一天專案報告。
衛生局長曾梓展說，實驗室的報告有一定的流程，相關人員都有專業證照，實驗室負責人出具報告即可，不需要經過局長及食安處長。
無黨市議員陳廷秀表示，這次食安事件造成台灣社會政治對立及恐慌，凸顯食安檢驗要建立高規格且刻不容緩，如今逐漸平息下來，希望不要再針峰相對，另請食安處檢驗時更嚴謹，不要再發生類似事件。
程序委員會決議，專案報告共報告5案，只進行一天。國民黨團提中央及台中市的社宅進度及BRT的財產處分問題，民進黨團提台糖梅花豬肉含西布特羅事件及豐原高中不當管教及霸凌事件；無黨籍則是機場捷運及屯區捷運環狀線等專案報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言