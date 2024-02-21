中市最美接種站2/24重啟！可打4種公費疫苗 地點曝光

台中市衛生局今宣布，有「最美接種站」稱號的文心森林公園接種站將於2月24日重啟，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。衛生局提醒，新的接種站位於向上路、惠文路口附近的文心森林公園保全值勤室旁開設，呼籲符合公費接種資格的民眾可以多加利用。

衛生局長曾梓展說明，文心森林公園接種站於新冠疫情期間創下開設長達430天、服務4.8萬人，且因周圍綠意環抱美景，醫護服務口碑好，有最美接種站的稱號，熄燈半年後，在去年11月18日重啟服務，為假日接種站，後因原址文心森林公園管理服務中心另有場地規畫，打到今年2月4日，服務3776人次。

曾梓展指出，經衛生局積極爭取，文心森林公園接種站設於公園保全值勤室旁，2月24日重啟，打到4月28日，服務時間為每周六下午1時至5時，周日上午8時至12時，由承接的施勝桓診所專業醫療團隊進駐提供接種服務。

衛生局說明，依據中央統計資料，至2月15日，新冠XBB.1.5疫苗接種率5.45%；另統計至2月18日，台中市公費流感疫苗長者計約22萬人完成接種，接種率50.5%；6個月至3歲幼兒首次接種約1.9萬人，接種率78.5%；3歲至入學前首次接種2807人，接種率19.1%；醫事人員接種約3萬人，接種率71.9%。