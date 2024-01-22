影／合歡山「灑糖霜」 日月潭湖面築起白霧牆下禁航令
入冬最強寒流報到，中央氣象署預測，今天中午北部將跌破攝氏10度，高山降雪機率大增。不少民眾上合歡山追雪，可水氣、低溫未能搭配，沒降雪，但上午下了近40分鐘冰霰，日月潭則因潭面濃霧，能見度太低，兩度禁止船艇航行。
寒流南下，將影響到周三。中央氣象署針對北北基桃等11縣市發布低溫特報，今天上午至晚上，恐10度以下；寒流影響期間，高山降雪機率高，雪迷期待。昨天起至今已有不少雪迷專程到合歡山等雪，希望迎來今年入冬首場初雪。
而合歡山今天清晨5時許，氣溫一度降至零下，加上部分水氣移入，在上午7時許下了將近40分鐘的冰霰，猶如「灑糖霜」般，讓等雪遊客好興奮，並期待再接再厲降雪，但到了上午10時仍因水氣不足，且氣溫回升，最後仍未見降雪。
公路局則表示，台14甲線合歡山武嶺至松雪樓背陽側路段，路面較易結冰，尤其深夜至清晨容易降雨夾雪霰；為維護用路安全，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K今天下午5時起實施預警性封閉，明上午7時視天候及路況再行公告開放。
此外，日月潭今天清晨起，因冷空氣遇上水氣，形成濃霧現象，湖面就像被築起「白霧牆」，能見度太低，日月潭國家風景管理處今上午9時許宣布各碼頭禁航，濃霧散去後，上午近10時恢復航行，未料上午11時許二度禁航，中午再復航。
日管處表示，冷鋒過境致使日月潭常易出現霧氣，屬常見現象，今天雖兩度宣布停航，但過去也時有所見，甚至曾有一天停停開開達3、4之多；而潭區各碼頭禁航標準是由水社碼頭眺望拉魯島，若看不見拉魯島就達宣布禁止航行的標準。
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