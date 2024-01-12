南投縣選舉人數下跌6千多人 首投族最少在這鄉鎮

第16任總統副總統及第11屆立委選舉，明天投開票，南投縣選委會統計，南投縣總統選舉人數為40萬7230人，比4年前41萬3485人少6255人；區域立委選舉人數為38萬4637人，也比上屆少6634人，雙雙下滑。

南投縣人口數在2018年4月為49萬9877人，跌破50萬大關，少子化、人口外流導致人口數持續下滑，上個月前縣人數為47萬7094人。上月出生數僅173人、死亡數394人，落差多達221人。

依選罷法規定，選舉人必須年滿20歲，其中，總統選舉須在選區持續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票資格。南投縣20歲首投族共5835人，13鄉鎮中市以南投市最多1093人，集集鎮最少僅108人。