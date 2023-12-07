台積電中科擴廠 盧秀燕：水公司保證不排擠民生用水

台積電將在中科二期擴設二奈米廠，台中市議員周永鴻問今質詢市府局處「準備好了嗎？」，另市府要求不能排擠民生用水用電，影響市民生活品質。市長盧秀燕說，市府針對預定的烏日水資源中心用地已解決，環評等也完成，就等中央的工程款補助。自來水公司也給市府保證，允諾不會排擠到民生用水。

台中市議員周永鴻今在議質詢，關心台積電進駐中科二期後的用水問題。他說，中科二期每天需要的10萬公噸再生水，仰賴福田和烏日兩座水資源回收中心提供，但福田正擴建，烏日還在規畫階段，比起高雄針對台積電的用水問題，進度是否慢了？周永鴻說，據推估一名台積電員工光是上下游產業鏈，同步新增7個就業機會，市府應把握進度與機會。

周永鴻強調，地方政府的積極度，對台積電投資動向有決定性的影響力。桃園因市府處理用地問題消極，導致台積電放棄進駐；反觀高雄從用地、周邊交通到水電等問題都積極規畫，讓台積電確認進駐。

台積電進駐中科二期後，預計需要10萬公噸再生水，將由擴建中的福田水資源回收中心提供7萬公噸，規畫中的烏日水資源回收中心提供3萬公噸再生水。周永鴻問水利局長范世億，兩座水資源回收中心的擴建及新建計畫，是否能趕上台積電進駐中科二期？市府如何確保台積電用水和民生用水不會相互排擠？

市長盧秀燕說，自來水公司發文給市府，保證台積電進駐中科二期後，不會排擠到台中民生用水，可能在大甲溪與大安溪之間調度。另烏日水資源中心環評等報告已完成，用地兩年前已徵收，只欠東風即中央的工程補助款。