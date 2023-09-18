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烏干達新住民學烘焙 鹿港烘培名店當助手築夢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
烏干達的新住民蒲首恩上課時專心製作麵團。圖／勞動部中彰投分署提供
烏干達的新住民蒲首恩上課時專心製作麵團。圖／勞動部中彰投分署提供

來自烏干達的新住民蒲首恩，為了一圓與台灣妻子一同創業的夢想，參加勞動部中彰投分署的「經典烘焙暨行銷培訓班」職前訓練課程，雖然中文的聽說讀寫能力都不好，但在多方協助下仍完成培訓課程，訓後並順利進入鹿港烘培名店擔任烘焙助手，積極的工作表現受到老闆的青睞與肯定，逐步朝夢想前進。

蒲首恩婚後移居台灣展開新生活，為了讓自己快速融入在地生活，也為減輕家庭經濟壓力，他報名參加中分署勞動學苑開辦的烘焙暨行銷培訓班。3個月課程裡，他習得麵包、蛋糕、中西式點心製作及產品行銷包裝等技能，因受訓期間表現旺盛的求知慾和積極的學習態度，讓老師大為讚賞。

老師結訓後隨即推薦他到鹿港在地烘培名店「元麥怡家烘焙坊」面試，並順利錄取烘焙助手一職，如今蒲首恩已是店內不可或缺的夥伴。

蒲首恩說，受訓所學技讓他快速掌握烘焙製作技巧，能與業界無縫接軌，並在受訓過程中找到屬於自己的創業方向。他鼓勵和他一樣的新住民朋友，不要自我設限，像他來台灣後才開始學習中文，雖然還不流利，但仍勇敢的報名課程，在受訓期間靠著比手畫腳及手機翻譯軟體與老師同學溝通，也感謝老師不藏私的指導及同學們的熱情幫助，讓他得以收穫烘焙樂趣並成功就業。

中彰投分署說，分署今年於彰化地區共開辦4班次的「經典烘焙暨行銷培訓班」職前訓練課程，提供參訓人數約120人，訓後平均就業率達8成以上。該分署定期辦理各項在職及職前訓練課程，歡迎想學習一技之長的新住民朋友，可上網http://www.taiwanjobs.gov.tw/查詢，或撥打0800777888由專人服務。

蒲首恩製作的麵包出爐。圖／勞動部中彰投分署提供
蒲首恩製作的麵包出爐。圖／勞動部中彰投分署提供
蒲首恩工作中學習注意烘焙火候。圖／勞動部中彰投分署提供
蒲首恩工作中學習注意烘焙火候。圖／勞動部中彰投分署提供
蒲首恩開心展示所學烘焙麵包作品。圖／勞動部中彰投分署提供
蒲首恩開心展示所學烘焙麵包作品。圖／勞動部中彰投分署提供

烘焙 新住民 夢想

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