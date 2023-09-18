烏干達新住民學烘焙 鹿港烘培名店當助手築夢

來自烏干達的新住民蒲首恩，為了一圓與台灣妻子一同創業的夢想，參加勞動部中彰投分署的「經典烘焙暨行銷培訓班」職前訓練課程，雖然中文的聽說讀寫能力都不好，但在多方協助下仍完成培訓課程，訓後並順利進入鹿港烘培名店擔任烘焙助手，積極的工作表現受到老闆的青睞與肯定，逐步朝夢想前進。

蒲首恩婚後移居台灣展開新生活，為了讓自己快速融入在地生活，也為減輕家庭經濟壓力，他報名參加中分署勞動學苑開辦的烘焙暨行銷培訓班。3個月課程裡，他習得麵包、蛋糕、中西式點心製作及產品行銷包裝等技能，因受訓期間表現旺盛的求知慾和積極的學習態度，讓老師大為讚賞。

老師結訓後隨即推薦他到鹿港在地烘培名店「元麥怡家烘焙坊」面試，並順利錄取烘焙助手一職，如今蒲首恩已是店內不可或缺的夥伴。

蒲首恩說，受訓所學技讓他快速掌握烘焙製作技巧，能與業界無縫接軌，並在受訓過程中找到屬於自己的創業方向。他鼓勵和他一樣的新住民朋友，不要自我設限，像他來台灣後才開始學習中文，雖然還不流利，但仍勇敢的報名課程，在受訓期間靠著比手畫腳及手機翻譯軟體與老師同學溝通，也感謝老師不藏私的指導及同學們的熱情幫助，讓他得以收穫烘焙樂趣並成功就業。