反對瓦斯容器儲存廠捲土重來 彰化莿桐腳居民上街抗議

彰化市莿桐里2017年有業者申請興建液化石油氣容量儲存設施，彰化縣府曾勒令停工，但經過司法訴法縣府敗訴，業者捲土重來，但居民認為有安全疑慮，也擔心一旦發生意外，巷弄內不利救災，今天50多名居民集結抗議，要求業者與縣府應給安全保障，彰化消防局說，將勘查後進行紙本防災演練，提供書面說明。

居民林明祥表示，林家世居此處上百年，員林來的瓦斯業者強硬在此處要設立「液化石油氣容器儲存室兼作轉運站」，未來將可能會有近4、500桶瓦斯置於此處，2015年小琉球也曾有瓦斯場爆炸造成人員損傷，現在每天都膽戰心驚，鄰居就像不定時炸彈。

經了解該業者2017申請建造執照，縣府建設處也核發建照，消防局也完成消防圖說審查，符合可燃性高壓氣體儲存場所位置構造設備等規定，民眾得知後陳情抗議，縣府到場勘查發現業者原申請內容為「液化石油氣容器儲存室」，但據現場施工人員表示，該址未來將作為液化石油氣容器儲存室兼作轉運站使用，因與原核准使用項目不符，縣府勒令停工並要求補正。

2018年業者不服訴願決定提起行政訴訟，經高等行政法院駁回，業者再提起行政訴訟，2020年經最高行政法院發回更審，縣府提起上訴，去年年9月8日最高行政法院裁定彰化縣府未依正當程序判決敗訴，業者捲土重來。

彰化縣議員楊子賢說，廠區位在彰水路207巷道入口，相當狹窄，且會經過2個夾角90度的轉彎處，災害發生時消防車輛根本無法搶救，瓦斯場火警跟一般民宅火警差異很大，縣府應盡速辦理會勘，現場實地向民眾說明救災程序，與沙盤推演各種方案。

對此彰化消防局指出，近日前往會勘，該廠液化石油氣容器儲存室周邊巷道最窄處寬度為4.2公尺及4.9公尺，道路寬度作為救災通道尚符「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」。

消防局也依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第67條規定，儲存設施與場外第二類保護物（古蹟、醫院、學校、圖書館等以外供人居住或使用之建築物）安全距離為15公尺，設有防爆牆時，得縮減為7.5公尺，該案場所設計採防爆牆後，安全距離符合規定。