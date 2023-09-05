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彰南捷運規畫獲縣議會審查通過 王惠美：捷運是我的夢想

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天主持溪湖鎮公共自行車MOOVO系統啟用典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今天主持溪湖鎮公共自行車MOOVO系統啟用典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長王惠美競選第一任縣長，提出興建彰南捷運計畫，今天到溪湖鎮主持公共自行車啟用典禮時有感而發，表示興建經員林市到埔心鄉、溪湖鎮、二林鎮的捷運是她的夢想，中科二林園區要有好的交通，人才與投資才會進來。

王惠美說，溪湖鎮位在彰化縣中心點，過去除了羊肉爐和葡萄，沒特別城市發展，她就任縣長後有一個夢，要做從員林市到二林鎮的捷運規畫，有捷運，交通、產業、都市發展都會起飛。

她又說，過去有人奚落她的捷運計畫「難道拿鋤頭搭捷運去巡田水嗎？」彰化是六都以外的最大縣，基隆、嘉義、屏東的人口都比彰化少，為何他們都有捷運計畫並且進行，彰化縣不是二等公民，縣政府已提報彰南捷運計畫到交通部，期盼民意代表不分黨派，有能力的人都來幫忙爭取，因為二林中科若沒好的交通，人才怎麼進來？產業怎麼敢來投資？

據了解，彰化縣政府提交彰南捷運規畫可行性評估計畫到縣議會，通過定期大會審查，將正式進入評估階段，初步估計彰南捷運路線從員林市到二林鎮全長約25公里，粗估總建設經費341億元，因興建過程漫長，路廊地貌與都市建設恐有變化，尚未決定確定路線和高架或地下化的形式。

捷運 員林

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