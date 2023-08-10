彰化美食伴手禮展中市登場 66家業者提供美味體驗

「體驗彰化－美食．伴手禮展」今天在中友百貨開幕，彰化縣長王惠美致詞指出，下週中友百貨就要在彰化動土，今天先帶領66家彰化優質物產前來，讓更多人知道彰化的好。

「體驗彰化－美食．伴手禮展」10日起到24日在中友百貨13樓大廳開展，展出內容包括「超人氣名店獨家快閃」、「新鮮好滋味」彰化美食小吃、「在地生活文創」MIT優質產品、「人氣伴手禮」特色物產禮盒等。

王惠美帶領彰化縣66家廠商前來展售，她說，現場有彰化北門口肉圓老擔、阿章爌肉飯、大元麻糬、阿璋肉圓等超人氣名店限時快閃，也有網購超夯的進發蜜麻花、軒記台灣肉乾王、鼎泰興水蒸蛋糕等彰化十大伴手禮名店，許多都是遊客到彰化必吃必買的優質好物，現在台中的消費者不用再跑到彰化或是苦苦等候網購出貨，來一趟中友百貨就能一次購足。

王惠美指出，中友百貨彰化店下週將動土，這是彰化鄉親長久期盼，未來也會成為彰化新地標，在此之前，先將彰化優質物產帶來台中市，也希望在暑假期間，辦理體驗彰化美食及伴手禮的活動，讓大家可以買到66家彰化優質人氣商品。

中友百貨顧問張光貝表示，中友百貨將插旗彰化，未來將加強台中店與彰化店連繫，將台中鄉親帶到彰化，彰化建縣已300年，有文化底蘊，值得去探索，感謝王惠美對產業的努力，讓中友可以跨足彰化。

此外，台中大遠百今天起舉辦「2023泰國風情物產嘉年華」，展場打造泰國慶典氛圍，包括泰國文化特色古蹟、傳統水上市場及泰式燈籠等，開幕式中還邀請十方啟能中心擔任公益大使帶來舞蹈表演，還進行公益捐贈，將泰國風情物產嘉年華美食點心致贈十方啟能中心學員。