台中7月房市衰退成「4都之最」 這1區幾乎腰斬
六都公布今年7月買賣移轉棟數，除桃園月「開紅盤」增加外，其他5都都衰退，尤以往常「一枝獨秀」開紅盤的台中，單月衰退幅度為四都之最。房仲觀察，受打炒房政策，以及本月將進入民俗月，呈現月減情勢，台中三大熱區交屋大相逕庭，又以北屯區跌幅達51.4%，幾乎腰斬。
六都公布今年7月買賣移轉棟數，分別是台北2268棟，月減8.7%，年減0.2%；新北4891棟，月減7.1%，年增4.1%；桃園3857棟，月增14.6%，年增9%；台中3880棟，月減13.3%，年增12.4%；台南1834棟，月增10.1%，年減0.1%；高雄3146棟，月增1.4%，年增17.4%；六都合計1萬9876棟，月減2.4%，年增7.6%，呈現月減年增情勢。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，市場買氣因打炒房政策及保守氛圍而量縮。加上本月即將進入民俗月，有些較在意民俗的自住買家，將購屋時序提前，使整體量能雖較上月微減，但跟去年同期的低基期相比，反而成長了7.6%，繳出月減年增的成績單。
張旭嵐分析，近期政府接連拋出第二屋限貸鬆綁、低利新青安貸款等友善自住的政策，可望提高民眾購屋意願，在「打炒房、顧自住」的政策基調下，剛性買盤可望成為下半年房市最主要的買氣支柱。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，台中市7月月減13.3%，單月衰退幅度為四都之最。7月台中三大熱區的交屋情況大相逕庭，南屯區在規模逾300戶的「國雄文心1號」持續交屋下，買賣移轉量衝破600棟，增幅達41.1%；反觀北屯則因近期的完工新案多半不到200戶，7月買賣移轉量僅418棟，較上月860棟，跌幅達51.4%，幾乎腰斬，這也讓台中7月的整體買賣移轉棟數未能收紅。
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