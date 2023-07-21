南投縣長許淑華訪陸 銷出10億元農產

南投縣長許淑華大陸行收穫豐富，在杭州賣出4億元南投茶、在湖州市簽訂5.8億萬元農產品，加上南投縣農會今將簽訂4500萬元合約，南投農產品總採購金額突破10億元。許淑華昨參訪全球貨物吞吐量最大的舟山港，南投農產品將從舟山港再銷往中國大陸各地，可擴大南投農產銷售管道。

許淑華19日拜會寧波市，當地市長湯飛帆說，南投與寧波交流熱絡，除了南投遊客外，寧波連續6年參加南投燈會，南投農產從寧波港進口大陸。許淑華希望可以循「兩湖論壇」模式，推動南投、寧波的農業、體育、教育交流。

許淑華昨考察寧波舟山港，參訪南投企業東毓油壓的寧波新設廠房，許表示，舟山港貨運吞吐量全球最大，這次與大陸簽訂農產品採購，以舟山港為入口，再轉銷各地；她也替業者向寧波市政府反映，廠房土地不夠，寧波市政府給予正面回應。

許淑華說，大陸行5天行程緊湊但收穫多，大陸採購超過10億元南投農產品，南投農友一定很高興，兩岸要持續交流；過去3年受疫情影響，經貿往來嚴重緊縮，南投縣以「兩湖論壇」為基礎，可擴大兩岸城市交流。

許淑華表示，台灣第一高山玉山在南投、第一湖泊日月潭在南投、最長濁水溪也在南投，今年南投縣日月潭萬人泳渡、南投世界茶業博覽會兩大活動，她邀大陸遊客到南投旅遊，兩岸要常來常往、多走動感情才會親。