看過來！潭子廠商今徵才最高月薪7萬 7月20日清水公所登場
畢業季到來，提供青年更多就業機會，台中市勞工局今天在潭子區公所6樓舉辦「富市台中 就業成功」徵才活動，活動至今天下午2點止。邀請橋椿金屬、菱生精密、蕃茄村等15家企業提供超過560個職缺，最高月薪7萬元。台中就服處表示，本月聯合徵才還有20日清水區公所、25日東區勞工服務中心、26日豐洲科技園區服務中心，民眾可把握機會。
勞工局長張大春表示，為協助台中市山線地區民眾順利找到在地合適工作，今天在潭子區公所辦理徵才活動，邀請15家在地優質廠商設攤及提供560個職缺。
包括：全球第一大鋅壓鑄製造商「橋椿金屬」、半導體大廠「菱生精密」、麗寶集團「福容大飯店」等知名企業均釋出近百職缺，尤其連鎖早餐店龍頭「蕃茄村」釋出月薪上看7萬元招募營運主管。
張大春補充，現場超過4成以上職缺薪資上看3.8萬元，不限學經歷職缺也有近300個，求職民眾可把握機會。
就業服務處處長李美麗表示，台中各產業蓬勃發展，市府於本月20日清水區公所、25日東區勞工服務中心、26日豐洲科技園區服務中心均舉辦聯合徵才活動。
就服處設有「履歷健診」及「就業金安薪」等諮詢服務專區，相關資訊請至台中市就業服務處活動專頁查詢( https://www.eso.taichung.gov.tw/3096978/post )，或電洽04-25346908潭子就業服務台。
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