看過來！潭子廠商今徵才最高月薪7萬 7月20日清水公所登場

上班工作多忙到翻，很累，8小時工時沒什麼事做，也是很累的。近日有網友發文表示，上班工作量不是太多，主管建議沒事時可以看書，但也不會一整天都會看書吧，想知道大家在空檔時都做些什麼事打發時間？貼文引發討論。

2023-07-12 10:53