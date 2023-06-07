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影／沙鹿行人地獄路口人車爭道 中市評估增設號誌可行性

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區沙田路和四平街新平巷口昨晚發生行人被機車撞傷車禍。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田路和四平街新平巷口昨晚發生行人被機車撞傷車禍。記者游振昇／攝影

台中市沙鹿區昨晚發生機車撞傷行人車禍，台中市交通局表示，此路口是在沙鹿區沙田路與四平街新平巷口，鄰近沙鹿市場及光田醫院，台中市交通局將蒐集交通特性資料，包含車流量及行人通行量，並依道路交通標誌標線號誌設置規則第226條規定，評估增設號誌可行性。

交通局表示，原本因四平街新平巷口因流量較小，當初考量如設號誌，可能讓幹線車道的用路人等待多時，交通局考量可以施設夜間「行人照明」，行人穿越時有光源，提醒駕駛放慢車速。

交通局指出，該路口目前已設行人穿越道線及停止線，呼籲車輛駕駛人行經行人穿越道線時應依規定減速慢行，並停讓行人優先穿越，維護交通安全。

一名女子昨晚在台中市沙鹿區要過馬路，走到行人穿越道即斑馬線上，謹慎查看左右二側來車，快速過馬路，但沿途沒有汽機車禮讓，險象環生，她即將抵達對面時，被一輛急駛而來的機車撞上，在空中翻了一圈，重傷送醫急救；清水警分局將加強該路口未禮讓行人勤務，也提醒行人隨時注意來車。

清水警分局今天強調，將持續加強未禮讓行人取締勤務，也呼籲所有的用路人行經路口應禮讓行人，行人也應該隨時注意來往車輛。

二人受傷都被送到車禍現場旁的光田綜合醫院急救，受傷的騎士27歲吳姓男子，臉部擦傷、下巴撕裂傷、門牙斷裂、左邊顴骨折需住院觀察；行人29歲吳姓女子臉部眼皮皆有擦傷、左右手骨折、右側恥骨骨折、有輕微腦震盪，目前已出院，二人皆沒有生命危險。

臉書沙鹿之美有熱心民眾po監視器畫面，提醒大家注意交通安全問題，畫面中，一名女子遵守交通規則，走在斑馬線旁，此路口無交通號誌，她要走到對面，謹慎往左右二側查看來車，再快速通過。

她走在斑馬線時，沒有任何車輛禮讓，汽機車在她身旁急駛而過，還有機車從她正前方騎來，女子將走到對向時，一輛機車急駛而來，將女子撞飛，她在空中翻了一圈才落地，重傷送醫急救。

清水警分局調查，昨晚8點42分。 沙鹿區沙田路124號前。吳姓男子騎機車沿沙田路往中正街方向直行，與行人吳姓女子徒步行走在斑馬線上橫越沙田路，雙方發生交通事故，造成重機車左側車身受損，雙方均有全身擦挫傷，但意識清楚，雙方均送光田醫院救治中。

台中市沙鹿區沙田路和四平街新平巷口昨晚發生行人被機車撞傷車禍。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田路和四平街新平巷口昨晚發生行人被機車撞傷車禍。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田路和四平街新平巷口昨晚發生行人被機車撞傷車禍。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田路和四平街新平巷口昨晚發生行人被機車撞傷車禍。記者游振昇／攝影

台中市 骨折

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