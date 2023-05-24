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興富發塔吊未拆憂安全性 中市府將建議檢方拆除

中央社／ 台中24日電

興富發「文心愛悅」建案的高空吊塔還在，議員憂颱風季將至，強風恐掃落塔吊傷及無辜民眾，建議儘快拆除。副市長黃國榮表示，建議檢方蒐證後，拆除塔吊放在工地保全證物。

台中市議會今天召開都建水業務質詢，民進黨台中市議員李天生、曾朝榮、江肇國、蔡耀頡等人關心颱風將至，市府是否已經做好防颱部署。

李天生指出，台中捷運事故現場旁，興富發「文心愛悅」建案的高空塔吊設備仍在，萬一颱風來襲，強風掃落塔吊設備，傷及無辜民眾，誰要負責。建議市府立刻拆除，維護安全。

江肇國表示，塔吊已經損壞，安全性有問題，文心路上車水馬龍、人來人往，民眾看了憂心害怕，颱風季將至，檢調證據已經保存，儘快請示檢調，將塔吊拆除，避免再釀意外，也讓民眾放心。

都發局長李正偉表示，塔吊設備是檢調查扣的證物，市府無權拆除。中捷事故後，5月19日市府會同相關技師、勞檢處、職安署，進行安全檢查，下午將再會同勞檢處、職安署稽查，加強安全維護檢查，加強固定，並將建議檢方，比照吊臂保存方式，拍照蒐證後，責成廠商放置工地保存。

黃國榮補充，當時文心愛悅工地吊臂掉落，打中中捷隔音牆、妨礙交通時，地檢署和運安會人員抵達事故現場並拍照後，為緊急恢復交通及捷運運作，當時也說明可以拆除吊臂，責付廠商保存在其工地，目前吊臂仍放在工地中。

黃國榮指出，既然證物已採證完畢，且颱風來襲有發生危險疑慮，加上建案塔吊工程已結束，如果地檢署同意拆除並保全證物，也可責付廠商拆除塔吊並存放在工地內，市府會朝此方向向地檢署建議。

台中捷運 颱風 興富發

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