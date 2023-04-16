台中大元國小打擊樂團高鐵站快閃 贏得旅客掌聲
台中市大里區大元國小打擊樂團，上午在高鐵台中站快閃演出，43位小學生默契十足且訓練有素的技藝，為旅客獻上多首動人樂曲，贏得圍觀旅客如雷掌聲。
打擊樂團團長、校長游玉芬說，打擊樂團成立23年，從最初不到10名團員，到現在已有40多位團員。每位團員利用早自修、午休及放學後，甚至寒暑假，在學校老師及外聘師資專業指導及訓練下，曾連續9年獲得全國學生音樂比賽中區決賽第一名。近年來也積極參與社區活動，與社區民眾一起分享音樂的美好。
她說，由於這次是樂團首度在高鐵車站大廳表演，團員們都相當興奮，為了這次表演，在內容及曲目上花了不少心思，也都全力以赴。
活動一開始，首先由 6位團員分別從車站大廳不同角落以手搖鐘演奏「快樂頌」吸引旅客目光，然後再與其他團員合體演奏「我的未來不是夢」樂團也精心演奏包括日本動漫「灌籃高手」主題曲以及「Mojava」、「泉之抄」、「花迴廊」等數首曲風多元的樂曲，令圍觀旅客不自覺隨著輕快節奏搖擺聆賞，現場洋溢熱鬧氛圍。
高鐵台中站站長邱奕貴說，高鐵公司推動「藝起來高鐵」活動，讓車站大廳變身為藝文團體的表演舞台，提供青少年社團及優秀藝文團體發揮創意、展現才藝的空間，也讓高鐵旅客有機會近距離欣賞各式藝文表演。希望旅客在行色匆匆之際，不忘暫停腳步，拋開俗事紛擾，感受與藝術不期而遇的感動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言