台中大元國小打擊樂團高鐵站快閃 贏得旅客掌聲

台中市大里區大元國小打擊樂團，上午在高鐵台中站快閃演出，43位小學生默契十足且訓練有素的技藝，為旅客獻上多首動人樂曲，贏得圍觀旅客如雷掌聲。

打擊樂團團長、校長游玉芬說，打擊樂團成立23年，從最初不到10名團員，到現在已有40多位團員。每位團員利用早自修、午休及放學後，甚至寒暑假，在學校老師及外聘師資專業指導及訓練下，曾連續9年獲得全國學生音樂比賽中區決賽第一名。近年來也積極參與社區活動，與社區民眾一起分享音樂的美好。

她說，由於這次是樂團首度在高鐵車站大廳表演，團員們都相當興奮，為了這次表演，在內容及曲目上花了不少心思，也都全力以赴。

活動一開始，首先由 6位團員分別從車站大廳不同角落以手搖鐘演奏「快樂頌」吸引旅客目光，然後再與其他團員合體演奏「我的未來不是夢」樂團也精心演奏包括日本動漫「灌籃高手」主題曲以及「Mojava」、「泉之抄」、「花迴廊」等數首曲風多元的樂曲，令圍觀旅客不自覺隨著輕快節奏搖擺聆賞，現場洋溢熱鬧氛圍。