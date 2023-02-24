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彰化螺陽國小春耕 學童體驗插秧不能「拔頭髮」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮螺陽國小今天春耕，小朋友下田插秧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮螺陽國小今天春耕，小朋友下田插秧。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮農會人員和青農今天到螺陽國小，指導全校360名學童插秧，因上午9點前氣溫較低，低年級學童站在田邊觀摩，四至六年學童捲袖子、捲褲管下田，踩著冷冷田水體會「誰知盤中飱，粒粒皆辛苦。」

螺陽國小校園有100坪生態田，每年一期稻作學童插秧，二期休耕改種玉米、地瓜等雜糧作物。時值初春，北斗鎮農會推廣部主任卓大偉和多名青農到螺陽國小指導插秧，要順著鬚根以三根指頭拉開，順一下秧葉再種入水田，千萬不能「拔頭髮」。螺陽已退休技工楊正松解說插秧技巧，螺陽家長會長顏禾霖和已退休總務主任黃世煌帶學童下田植入秧苗，學童拿著楊正松指導製作的定位桿「低頭原來是向前」插秧，平靜的生態田一時間熱鬧滾滾。

「踩下去，泥土好軟好黏，插秧好玩又辛苦。」許姓和林姓學童都說，以前插過一次秧，覺得很好玩，秧苗長大成水稻，收割後碾成白米煮來吃，他們和同學都覺得很好吃。

北斗鎮農會推廣部主任卓大偉表示，鎮農會和螺陽國小合作食農教育逾九年，每年到校指導一期稻作插秧，螺陽退休主任和技工都會熱心返校「巡田水」，教師會帶小朋友到田邊觀察稻子生長過程，等到稻穗成熟，鎮農會代為收割和碾米送給學校。

螺陽稻米取名蝴稻（福到），部分作為學生米食食農教育課程的食材，部分作為捐款贊助螺陽教育的伴手禮，還有部分留到12月校慶園遊會義賣，按照市價義賣最高收入18萬元，稱得上是學校「特色經濟作物」。

農會 食農教育 青農

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