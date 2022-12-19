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全球首場VTuber虛擬實況主電競賽 弘光尚青隊銀髮長輩受肯定

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光尚青隊銀髮長輩跟虛擬實況主對戰英雄聯盟。圖／弘光科大提供
弘光尚青隊銀髮長輩跟虛擬實況主對戰英雄聯盟。圖／弘光科大提供

弘光科技大學前天舉辦全球首場與VTuber虛擬實況主的英雄聯盟電競賽，由今年7月組成、年紀60歲以上的弘光尚青電競隊迎戰虛擬實況主，許多人在線上關注，雖然銀髮族長輩最後連吞三敗，激戰的過程仍令人難忘，VTuber虛擬實況主賽後大讚，「阿公、阿嬤真的很厲害，希望下次有機會再一起在網路上廝殺。」

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系系主任黃建基說，比賽延續去年不老電競賽事，讓長輩有機會在網路電競舞台上與年輕人一樣能發光發熱，舉辦全球首創、和VTuber虛擬實況主一起競賽的英雄聯盟電競賽，雙方差距達50歲，比賽過程中，VTuber虛擬實況主對長輩「狠了一點」，看了雖然不忍，但是這也是電競精神。

比賽共舉辦三場賽事，轉播團隊與賽評主播，全由弘光科大多遊系的學生操刀，弘光尚青電競隊的親友團齊聚在弘光科大電競館加油，過程中，長輩們擊殺對方英雄或是出現精彩的操作，現場便傳出掌聲與歡呼聲，為選手的表現喝采大喊。

「VTuber A隊-你看不到我的車尾燈」隊長艾露緹娜在賽後時表示，比賽過程隊員全力以赴，打的很認真，完全沒有放水；另一位虛擬實況主Jiango 醬狗說，長輩的表現都很不錯，尤其是中路李福鈞，打的很穩，是一個很難殺掉的對手；「VTuber B隊-看著馬騎馬」隊長15號說，謝謝爺爺、奶奶陪我們玩，玩得很開心，希望以後還有機會可以再和長輩們較勁。

尚青電競隊長鄧正堂說，這一場比賽表現不是很滿意，以後要多加努力，因為練習時間沒有很長，眼睛也需要休息，希望以後有更多跟他們一樣年紀的夥伴一起加入團隊。

隊員李育財說，他68歲，願意參加電競隊便是想多嘗試，比賽因為不了解對手稍有緊張，打完比賽後覺得輸贏不重要，大家開心就好，未來再繼續努力；隊員李福鈞說，對手真的很強很難打，一開始便覺得「是一場不可能的任務」，對戰過程中受到很多限制，比賽很吃力，但是大家都很努力，相信未來會打得更好。

弘光尚青隊銀髮長輩跟虛擬實況主對戰英雄聯盟。圖／弘光科大提供
弘光尚青隊銀髮長輩跟虛擬實況主對戰英雄聯盟。圖／弘光科大提供

團隊 主播

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