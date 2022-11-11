好大手筆！秀水高工參加技藝競賽優勝學生獲頒43萬元黃金

國立秀水高工參加2022國際技能競賽及第52屆全國技能競賽成績優異，今天學校運動會由學校依校友會「黃金G計畫」，分別有5名得獎學生共獲得價值近43萬元黃金，獲獎學生披綵帶在運動會進場，像在走星光大道，十分風光。

秀水高工指出，秀水高工「黃金G計畫」獎金是由第3屆傑出校友、品信營造廠公司及品信建設公司董事長董川百全額贊助，董川百夫婦親自到校頒獎。這項「黃金G計畫」去年首度頒發，也發出價值約41萬920元的黃金，為學生有很大鼓勵作用。

秀水高工「黃金G計畫」獎金頒發對象，是第52屆全國技能競賽中獲得一金、四銀、四銅的學生，以及畢業校友陳詩凱、張建雄在今年國際技能競賽中，贏得世界金牌的最高榮耀，為國爭光。其中，3名金牌選手分別獲頒1兩黃金（相當6萬8千元）、4名銀牌選手獲頒5錢黃金、4名銅牌選手則獲3錢黃金，合計發放42萬9260元。

在國際技能競賽獲金牌的畢業校友陳詩凱、張建雄；第52屆全國技能競賽獲金牌的是賴楷鈞， 銀牌則有黃宇楓王韋閎、巫宸沂及黃智揚4人，銅牌則有林冠群、陳柏菖、張瑋晟、陳師翰。

秀水高工校長劉丙燈表示，秀水高工積極發展各項特色，在技能及志工服務方面不僅多元並且優質，展現多元展能的教育理念，在全國性的競賽上屢獲佳績，也感謝董事長董川百為學弟妹、為母校的付出與貢獻。