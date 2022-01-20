快訊

北市頻傳確診足跡！繼統一時代百貨、饗饗信義店 國家音樂廳也入列

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

交換知識交換愛 台中富春國小連續5年舉辦好書交換活動

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
富春國小希望藉由圖書交換，提供學生分享閱讀 樂趣及知識交流的管道，也推廣資源再利用的風氣。圖／富春國小提供
富春國小希望藉由圖書交換，提供學生分享閱讀 樂趣及知識交流的管道，也推廣資源再利用的風氣。圖／富春國小提供

台中市豐原區富春國小每年年終皆舉辦好書交換活動，希望藉由圖書交換，提供學生分享閱讀 樂趣及知識交流的管道，也推廣資源再利用的風氣；今年自11日至18日，收書作業持續8天，並於今天好書交換。

富春國小教學組長張文總表示，好書交換活動至今已第5年，希望透過換書活動，重新展現圖書的生命力，藉由好書交流，分享閱讀資源；透過募書、換書活動，同享知識的喜悅，推廣校園閱讀風氣。

校方圖書館為了鼓勵學生踴躍參與此次活動，還貼心地準備小禮物，舉辦摸彩活動，學生提供的書越多，中獎機率越大，再由校長李秀櫻抽出幸運兒，學生再憑書卡換書。活動結束後的剩餘書籍，再交由富春圖書館充實館藏。

學生許寧娟說：學校每年都辦好書交換活動，讓看膩的書可以再換成自己喜歡的書，每年都可以循環交換，真的很棒；摸到頭獎學生也表示：這次拿了20幾本書交換，換了好書，又摸到獎項，交換書越多中獎機率越大，明年還要再參加。

富春國小每年年終舉辦好書交換活動，讓學生帶來自己的好書，與其他同學們交換，甚至可以摸彩抽獎。圖／富春國小提供
富春國小每年年終舉辦好書交換活動，讓學生帶來自己的好書，與其他同學們交換，甚至可以摸彩抽獎。圖／富春國小提供

圖書館 台中市

相關新聞

金山高中達人秀 首辦數獨魔方疊杯競賽

金山高中首度舉辦金中達人秀競賽，競賽內容不是一般常見的學科或是學校會教的術科，而是數獨、魔術方塊以及疊杯項目，希望藉由不同的趣味競賽，帶動學生自我進修多元技能或才藝培養的風氣。

萬里一日樂學營 小學生先體驗國中課程

期末考結束，萬里國中特別邀請萬里地區國小高年級的同學們蒞臨，參加活力無限智慧萬里一日樂學營，為後續將升上國中，做好預先的準備，體驗豐富特別的課程，強化雙語、科技素養，並深化探究複雜問題與團隊合作的能力。

嘉市林森國小省水是一門課 魚市場這樣洗地獲節水特優

嘉義市林森國小每年級以一本繪本或主題書學節水，學生再去大賣場找省水標章、參觀濕地寫報告等，觀念內化，獲水利署節約用水學校...

怕疫情延燒 中市東山高中、溪南國中寒輔暫停

國內疫情持續延燒，中央疫情指揮中心今天表示，國內本土新增13例個案，疑似又新增2條可能傳播鏈。台中市目前尚無本土個案，且...

明道中學生王儀珊立陶宛參加舞蹈世錦賽 最美國民外交

明道中學國中一年級學生王儀珊是國標舞選手，日前代表台灣前往立陶宛參加「2021年WDSF世界青少年二級十項運動舞蹈錦標賽...

種子走過太空一遭回地球種植 國小生公布驚奇結果

彰化市南郭國小獲選中興大學主辦的「臺灣種子上太空」計畫，從全國上百所學校中獲得機會種植的台灣藜和甜椒，經過一學期的觀察，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。