交換知識交換愛 台中富春國小連續5年舉辦好書交換活動

台中市豐原區富春國小每年年終皆舉辦好書交換活動，希望藉由圖書交換，提供學生分享閱讀 樂趣及知識交流的管道，也推廣資源再利用的風氣；今年自11日至18日，收書作業持續8天，並於今天好書交換。

富春國小教學組長張文總表示，好書交換活動至今已第5年，希望透過換書活動，重新展現圖書的生命力，藉由好書交流，分享閱讀資源；透過募書、換書活動，同享知識的喜悅，推廣校園閱讀風氣。

校方圖書館為了鼓勵學生踴躍參與此次活動，還貼心地準備小禮物，舉辦摸彩活動，學生提供的書越多，中獎機率越大，再由校長李秀櫻抽出幸運兒，學生再憑書卡換書。活動結束後的剩餘書籍，再交由富春圖書館充實館藏。