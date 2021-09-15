動員令！彰縣村上國小百年校慶未回校 罰唱校歌100遍

「動員令，動員令，百年校慶未回校報到的，罰唱校歌100遍」彰化縣大村鄉村上國小將於12月25日舉辦百年校慶活動，最近在中山路旁掛起大看板，提醒校友記得回娘家，讓人會心一笑。

村上國小校長黃宏田說，已有百年歷史的村上國小在日據時代舊校名叫「蓮花池公學校」，雖是彰化縣的小鄉鎮，但校友們成就非凡，包括前經濟部部長黃營杉、台藝大教授、木雕名家賴永興、拿過國際攝影金牌獎的國中退休校長賴明杭等人，希望百年校慶校友們都能回娘家鼓勵學弟妹。

黃營杉最近為了母校校慶也回學校關心，今天還回母校參觀了「蓮花池藝廊」，也寫了一篇「對生命中的流金歲月」兒時回憶致贈母校。

他國小一年級時，舊校名「蓮花池國民學校」剛改名為「村上國民學校」，那時他每天打赤腳，肩上掛著藺草編織的茄芷仔裡面裝幾本書走好長的路上下學，晚上則是點著「番仔油」燈寫功課。

黃營杉說，小時候的他非常皮，還曾因跳入大排水溝中游泳被老師打，高年級時在蘇啟東老師的指導下參加學校珠算比賽，拿下第一名，開啟他對讀書的興趣，後來因為經濟考量，考上台南師範學校，同學們個個才華洋溢，他一個鄉下小孩才自覺自己的不足。

黃營杉說，當了幾年老師，看著師範同學再去念台大，也讓他受激勵力爭上游，他說自己是佃農之子，年輕時一心想脫貧，又去念了中興大學商學院，畢業時同時通過高考，當了幾年公務人員後已是財政部專員，但發現自己仍連一幢房子都買不起，轉而再到民營企業公司，一路當到總經理、念完博士，後又被延攬到台灣菸酒公司董事長、台電董事長、經濟部長。

黃營杉鼓勵學弟妹，人生「好高務遠」是必要的，要有理想，但也一定要腳踏實地去落實。

黃宏田說，百年校慶將邀請校友回校和學弟妹做經驗分享，也有「藝術家接力聯展」繼鄭芬蘭老師的油畫首展後，第二棒是魔菇部落總裁方世文策展接棒，包括有菇菇的DIY課程，接下來還有沈宗儒、王昭旺、柯文吉、蔡孟興、賴宗煙和賴明杭等教育界和藝文界精英展出作品。 彰化縣大村鄉村上國小將舉辦百年校慶活動，校友前經濟部部長黃營杉（中) 今天回母校參觀「蓮花池藝廊」，村上國小校長黃宏田(左) 和將接棒展出的魔菇部落總裁方世文(右) 交流。記者林宛諭／攝影

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