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中市學校僅回收3成BNT意願書 盧秀燕：延3天回收

中央社 / 台中15日電

台中市政府預計為全市高中職以下、12歲以上學生接種BNT疫苗，原本13日須回收接種意願書，但132所國高中、特教學校，僅41所學校完成意願書回收，回收僅3成，市府指出，已延後至16日回收。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央訂於9月23日開打12至17歲國高中BNT疫苗。教育局要求各校在9月8日發送意願書，日前將意願書發送給132所學校，衛生局規劃在10月下旬完成疫苗施打。

教育局統計截至13日，台中市132所國高中、特教學校，僅41所學校完成意願書回收。41校總回收人數3萬0378人，同意施打人數2萬8392人，不同意施打人數1986人，不同意施打原因為家長評估中。在校施打比率92.29%，至醫療院所施打比率1.17%，其餘6.54%未同意施打。

因仍有許多學校尚未繳回意願書，市府昨天決議延後3天，16日前繳回即可。台中市長盧秀燕今天接受媒體聯訪時表示，從現有資料來看，目前回收的BNT接種同意書，選擇在校施打比例大概有9成左右，但還有一些學校還沒回收意願書。

她指出，最慢到9月16日就一定要收回意願書，市府才能夠安排造冊接種疫苗，打疫苗是各喜各愛，所以絕對不勉強，但針對有意願接種的人，市府一定會提供好這方面的服務。

疫苗 台中市 BNT

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