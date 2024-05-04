回饋鄉里 竹科2企業捐救護車

新竹市現有45萬人居住，消防緊急救護案件量大，1年2萬餘件使得救護車耗損快又大，盛達電業與澤野工程昨天各捐贈1輛配有電動擔架床、AED自動心臟電擊器的救護車，盼完善救護設備與車輛能挽救更多的生命。

新竹市消防局昨天在香山消防分隊舉行捐贈儀式，盛達電業董事長夫人張莉莉表示盛達雖然總部在新北，但從工研院發跡，始終心繫新竹，為了感謝新竹栽培，所以有回饋鄉里想法。澤野工程董事長吳滄龍則說，澤野承包半導體晶片製造龍頭大廠的工程，同樣享受竹科成長果實，很開心有機會以實際行動回饋地方。

盛達與澤野捐贈的救護車價值高達400萬，除配備電動擔架床、AED之外，還有十二導程心電圖監護儀與其他醫療器材。消防局表示，綜觀新竹市所有救護車，這2輛配備可以說是數一數二。

消防局表示，近年竹科經濟成長亮眼，不少在竹科發跡的企業都選擇回鄉捐贈救護車與救護器材，目前還有8輛救護車待捐，但是分隊配置有限，只能建議捐贈者緩緩或是捐贈其他的救護設備。