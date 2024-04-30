今天入夜後鋒面來襲慎防強降雨 竹市災害應變中心三級開設

中央氣象署預報，明天清晨起鋒面通過，將為新竹市帶來陰陣雨或雷雨天氣，預計今天入夜後降雨機率提高，並至周四上半天皆有短時強降雨的機會，為因應可能災情，新竹市災害應變中心提升三級開設，由消防局編組人員先行進駐。新竹市政府也提醒，市民如有沙包及防水擋板需求，請務必提早借用，做好各項準備，防範大雨侵襲。

新竹市長高虹安提醒，請市民預先疏通家中、大樓排水系統，若有需求可先至區公所領取沙包或借用防水擋板備用。另如遇強降雨時，通過車行地下道應注意路況，遇有積淹水時，柵欄機會放下柵欄，民眾切勿闖越，以免發生危險。因春雨鋒面變化大，市府將持續掌握此波鋒面情資，迅速應變，也提醒市民降雨期間外出務必注意行車安全及路面濕滑。

高虹安表示，因應接下來的汛期，市府各局處已完成各項防汛整備，工務處已完成各車行地下道抽水機、柵欄警示系統及抽水站的維護及測試。消防局已完成各項抽水機、防汛器材整備，應變小組也持續掌握天氣情資，24小時待命出勤；環保局也則持續針對轄內側溝加強清淤作業。

此外，新竹市東區、北區、香山區公所，即刻起開放民眾領取沙包及借用防水擋板一同防範雨勢來襲，全天候24小時可至區公所領取沙包；防水擋板於今天9時起每日上班時段（8時至下午5時）將開放民眾借用。