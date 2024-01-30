桃園新明國中音樂班突停招家長錯愕 教育局決議暫緩

桃園市中壢區新明國中今年1月突公告下學年起不再招收音樂班，令家長錯愕，市議員黃敬平今開記者會批評學校預告期間不足，教育局也未充分指導，停招程序宛如黑箱作業。教育局回應，新明國中音樂班連年招生數低落，經邀集專家學者會議後決定停招，但坦言公告時間倉促，因此決議先暫緩停招，再視下學年招生情形研議是否停招。

新明國中音樂班1992年成立，但近年招生數量低落，目前3個年級加起來僅9人。教育部規定藝才班要連續3年招生未滿10人會列入追蹤名單，而新明國中音樂班已經連續5年招生未滿10人，因此教育局邀集專家學者會議決議後決定停招，去年11月函文各國中小通知，今年1月在校網公告。

由於公告時間倉促，許多家長措手不及，戴姓家長表示，鄰近楊梅住家的學校，只有新民國中音樂班國樂西樂雙修，小朋友為報考音樂班準備2年，天天上鋼琴、古箏、樂理課到晚上9點，花許多金錢跟心力，沒想到今年1月10日突然看到學校公告音樂班停招，對家長和學生都很不公平。

黃敬平表示，站在家長與學生角度，任一學制停招都要有配套，以及足夠的預告期間，尤其要開辦一間音樂班政策往往要花費數年時間才能推動成立，廢班卻僅用幾個月說停就停，突襲停招根本罔顧學生受教權益。