集會也不再揮汗如雨 竹市補助11國中小大型集會場裝空調

新竹市不少國中小家長反映，師生在集會場所活動時，常感到悶熱不適，但部分學校大型集會場所，如禮堂、活動中心或體育館，苦無經費安裝冷氣設備，市府今宣布，今年特別編列4154萬元經費，將協助11校大型集會場所安裝冷氣設備，由各校自行招標，要讓親師生在今年夏日也能享受舒適的集會環境。

市長高虹安說，考量大型集會場所是學校親師生及社區辦理大型課程教學及活動的重要場所，使用率高、人數多，具有優先設置冷氣的必要性、急迫性與需求性，因此市府盤點竹市中小學現有大型集會場所冷氣設置現況，編列預算協助大型集會場所無空調的11校，進行冷氣裝設及局部電力改善，以利學校夏日辦理畢業典禮或大型活動時，提供室內溫度合宜的場所。

教育處表示，針對大型集會場所無空調的11校，提供的補助項目包含冷氣設置及校內電力改善等配套措施，以避免供電系統無法負荷。這次設置冷氣的學校包含建功、北門、高峰、頂埔、港南、民富、大庄、香山、新竹國小，及南華、光華國中等11校，讓學校全體師生與社區居民，不管辦理畢業典禮或各類大型活動，都能在友善舒適的環境中進行。

教育處表示，市府助學校設置冷氣及電力系統改善，與學校共同全力推進工程，力求今年讓11校都能在全新完工的涼爽舒適空間辦理各項集會活動。但大型集會場所裝設冷氣並不容易，不只裝冷氣，電路系統皆需要更新，且為提升學校冷氣品質、避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，市府鼓勵學校採用最有利標或評分及格最低標辦理採購，不僅有冷氣，更是優質節能的冷氣，擁有完善的保固及維護保養後續服務，同時宣導各校做好節能減碳，永續環保愛護地球。

建功國小校長賴雲鵬表示，校內體育館於2000年開始使用，至今已近24年，全校的班級數及學生數由24班增班至58班，全校學生數倍增至1600多人。體育館平時除了供體育教學及躲避球校隊使用之外，也提供各學年藝術發表、體育季、學生宣導、表演活動、開學典禮、休業典禮、畢業典禮、全市性比賽、社區里民活動等，使用頻率很高。

賴雲鵬表示，24年來體育館一直仍未建置冷氣空調設備，所以師生及使用者若遇到天氣炎熱季節，都汗流浹背，僅能靠風扇些微降溫。感謝市府辦理補助，讓體育館新增冷氣空調設備後，全校師生教學及各項活動都能享有舒適及恆溫的空間。