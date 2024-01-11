徐耀昌臉書千字文怨國民黨 苗栗縣黨部說話了

苗栗縣前縣長徐耀昌昨晚臉書千字文怨國民黨在他上任之初縣府財政危急時，沒有伸援手，引起政壇譁然，國民黨縣黨部今天發布聲明回應，黨推出的立委候選人，及縣長鍾東錦努力下，改善財政逐漸露出曙光。

徐耀昌昨晚在個人臉書PO出超過1200字長文，以「看淡政治，跨越政黨的界線，今天，我想誠實的面對自己。」主題，還原上任之初，為了縣府財政向當時國民黨執政的中央求助，卻是冷漠以待，難掩失望、灰心之情，PO文湧進超過1萬6000人點讚，並引發議論。

國民黨縣黨部今天一早回應，沒有評論徐耀昌，內容感謝徐前縣長對於縣政府財政困窘失衡的問題，提出看法，黨部指出，國民黨在苗栗推出2名立委候選人陳超明、邱鎮軍已針對財政收支劃分法、統籌分配稅款問題提出政策及願景，同時藍營大兵鍾東錦一年多來努力開源節流、招商引資下已逐漸露出曙光。

黨部說，更重要的是3名總統候選人唯有國民黨提名的侯友宜是唯一答應要解決苗栗財政問題的候選人，在去年12月5日到苗栗縣造勢大會，也當鄉親的面前承諾，一定會解決苗栗的財政問題，1月13日經過台灣新民意選出來的總統及新國會後，也一定會合力解決中央對縣府財政控管的緊箍咒。 苗栗縣前縣長徐耀昌昨晚臉書千字文怨國民黨，國民黨縣黨部今天發布聲明回應，圖為縣黨部主委邱一峰。本報資料照片

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