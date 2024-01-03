中壢交流道銜接民族路路幅寬照明不足 市府將增設路燈

桃園中壢交流道接平面道路民族路部分路段，因雙向道路間隔過寬，不過路燈卻僅於道路兩旁，導致靠內側車道照明不足，雨天經過視線更加危險，有民代要求改善。桃園養護工程處回應，將於民族路上正光街至三民路一段約1公里增設路燈，工程分2階段施作，預計今年12月底全數完成。

桃園中壢交流道匝道為中壢地區通往五楊高架唯一路徑，要進雙北的車輛皆會利用此匝道進入國道1號，而地面銜接民族路交通量大。

市議員魏筠表示，有民眾向他陳情銜接中壢交流道的民族路段，因線道多且路幅寬廣，且每天上下班尖峰時間用路人多，不過該路到道路照明似乎不足，導致夜間視線差，若是逢雨天更是幾乎看不清楚，行經該路段相當危險。

魏筠說，日前辦公室同仁於下雨時實地勘查，發現匝道出口的民族路非常寬，但路燈卻只有在路邊，分隔島反而無照明，雨天夜晚真的暗危險增加，希望相關單位能增加照明，也讓用路人看得更清楚更安全。

養工處路燈科回應，將增設民族路正光街至三民路一段約1公里距離，每間隔30公尺裝設一盞路燈，並分2階段施作。第1部分預計今年6月底前於民族路光街至中壢交流道這段先增設3盞雙臂式路燈。

路燈科說，第2部分於民族路中壢交流道至三民路增設4盞雙臂式路燈、單臂5盞，不過因這段有部分道路未有分隔島，因此將增設於道路兩側，預計於今年12月底前完工，2階段總經費約50萬元。