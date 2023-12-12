部立桃園醫院周年慶 衛福部：多年努力成為部醫院龍頭
桃園市副市長王明鉅今日上午參加衛福部桃園醫院「永續發展事事追求卓越」及44周年慶，表示2050年台灣15至64歲勞動人口預估會減少600萬人，將成為世界第6大老人國，人口的變化及趨勢比起「2050淨零排放」的目標，協助社區居民健康樂活，更是醫院在永續議題上的重要使命，好好照顧民眾健康，就是對台灣社會永續發展最大的貢獻。
王明鉅說，醫院因醫療上的特殊需求，針具、被單使用後即需拋棄與更換，且基於感控原則，空調也需維持相對低溫，所以醫院在落實減碳、環保永續上相對困難。儘管如此，醫療單位對永續發展最大的使命與貢獻，首重照顧人民，保持健康愉快，而他也肯定部立桃園醫院過去在所有醫療夥伴的努力下，對於照顧市民健康已做得非常好，相信未來也一定會做得更好。
衛福部醫福會副執行長王裕煒指出，部立桃園醫院歷經多年來的努力，成為部醫的龍頭醫院，不僅服務量最多，且服務品質最好，還通過「重度級急救醫院」，並榮獲「癌症品質認證」等諸多獎項；更持續規畫第二醫療大樓、急症大樓、新屋分院綜合大樓，提供桃園市民更好的醫療服務。
衛生局長劉宜亷表示，衛福部桃園醫院是桃園、內壢及中壢地區民眾就醫的第一選擇，而桃園今年起推動擴大肺癌篩檢計畫、產後憂鬱心理諮商計畫，截至今年10月31日，部桃也完成肺癌篩檢899人、產後憂鬱心理諮商計畫篩檢148案，是推動各項醫療計畫的重要夥伴。
劉宜亷表示，桃園醫院在代院長陳日昌的帶領下，不僅榮獲醫院評鑑優等，也通過重度級急救醫院、感染管制與抗生素管理品質提升計畫，獲頒IPCASQI證書，以及榮獲桃園市112年度推展早期療育表揚的績優團體獎、預立醫療照護諮商推廣績優獎、癌症品質認證等諸多獎項，感謝全體醫護人員的努力，提供快速且全面的醫療服務，並期待桃醫永續發展，追求更多卓越的成就。
市議員張曉昀、社會局長陳寶民、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新及醫界、學界代表都出席活動。
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