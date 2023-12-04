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行銷美食帶動歲末觀光 後龍鎮長謝清輝夜市展歌喉快閃
為了帶動歲末觀光，苗栗縣後龍鎮公所將在12月24日（周日）平安夜晚間，在後龍鎮公所廣場舉辦2023後龍小鎮美食音樂節「聖誕吼哩HIGH」演唱會，公所昨晚在後龍夜市舉辦快閃造勢活動，希望搭配小鎮美食音樂節，吸引各地遊客冬遊後龍。
昨晚快閃活動，現場歌唱大考驗，只要民眾會唱參與歌手的歌曲二句歌詞，就可以獲得後龍夜市雞排一份，吸引民眾開唱挑戰，十分有趣，鎮長謝清輝偕妻子難得大展歌喉與民同樂，也讓鄉親拍手叫好。
謝清輝表示，後龍濱海夏日景點多，吸引大量人潮到濱海遊憩，但後龍夜市、廟口小吃、美食店家、冬日鍋物琳瑯滿目，還是很值得民眾走走，因此舉辦小鎮美食音樂節，希望帶動冬季觀光人潮。
這次美食音樂節大手筆邀請YOUTUBE破億點擊歌手白安、金曲最佳重唱組合得主脆樂團、超人氣男團原子少年FEinX、未來少女幻藍小熊，以及客家妹陳明珠發行音樂單曲後，首度回苗栗以歌手身份演出；最後由超人氣樂團告五人壓軸，卡司精彩媲美六都跨年。
預估將吸引龐大人潮湧入參加演唱會，後龍夜市也將配合晚會人潮擴大規模營運，活動當天周邊將封路舉辦演出，周邊交通規畫請民眾注意後龍鎮公所臉書了解相關活動交通資訊。
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