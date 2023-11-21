快訊

牛仔褲大廠年興後龍廠虧損嚴重 董事會通過停工、資遣員工

2024選舉登記名單整理包／第二日共146人參選區域立委、2黨提不分區

籃球／裕隆涉案9人、羅振峰逐出球圈 籃協祭最嚴厲處分

竹東高中學生校門口舉牌抗議撤換老師 校方解釋有難說明的原因

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東高中進修部學生在校門口舉牌抗議，要求學校為教學混亂造成學生受教權受損道歉。記者巫鴻瑋／攝影
竹東高中進修部學生在校門口舉牌抗議，要求學校為教學混亂造成學生受教權受損道歉。記者巫鴻瑋／攝影

國立竹東高中進修部學生今晚在校門口前舉牌抗議，不滿開學至今校方高層對待教師行政不公，不僅臨時撤換行政團隊造成教學混亂，更無預警將會計科導師停職，找來的代課教師又無法順利銜接課程，甚至「每天都由不同老師上課」，學生指控校方對學生權益漠不關心，要求學校出面道歉負責。

對此竹東高中校方表示，會計科導師因涉入違反學校規定案件，因此在日前立即停職，但因案件屬老師個人隱私，無法向學生說明。不過後續學校也積極找代課老師前來銜接課程，甚至安排中華大學、新竹高商的老師協助代課，不過因學期中較難安排全職的代課教師，這部分學校仍在努力，也安排相關科系碩博士生代課，老師專業絕對沒問題。

據了解，進修部學生因不滿學校作法，接連投書國教署，控訴竹東高中行政爭議影響學生權益及怠忽職守。一年級林姓同學表示，原本入學前耳聞竹東高中有優秀的會計教師才選擇就讀，未料開學後校方課程教師安排卻讓學生十分失望，老師上課只是照本宣科，讓同學覺得不如乾脆回家自己念課本，何必在學校浪費時間。

林同學說，入學前先是資深會計教師未被續聘，後接任的會計教師又在近日因校方因素被迫無預警離職，學校頻頻更換老師已造成學生困擾，沒想到學校找來的臨時代課教師不但連著好幾天都不同人，還都未事先通知學生，且臨時代課老師不了解學生學習狀況、看不懂課本，甚至在課堂上嘲笑學生答錯問題，造成同學身心壓力非常大。

對於出現代課老師嘲笑同學情況，學校解釋是因該名代課老師上課氛圍輕鬆，希望與學生用比較活潑的方式互動，但學生答不出問題老師也並未刁難，若學生因此有心理壓力或不適，學校將安排輔導老師協助。

三年級吳姓同學不滿，已經臨近大考，學校卻連好好保障學生上課權益都做不到，頻繁換老師。他指控校長不關心進修部學生權益，只有開學跟結業會出現，更把願意關心學生的代理教師及資深老師撤換。質疑校方是要藉此收掉進修部，讓目前仍在就讀的學生無所適從。

學生傍晚下課後在校門口舉牌抗議，呼籲校長李詩慶出面面對過失及為漠視學生們的受教權道歉，同時要求校方立即撤換行政團隊，還進修部安穩的學習環境，更呼籲國教署重視國立竹東高中進修部學生受教權，不要因為進修部學生人數少就被犧牲。

代理教師 團隊

延伸閱讀

劉詩詩「被迫營業」當舉牌小姐 「落荒而逃」仍被讚美

竹竹苗龍年學子多2273人 國教署規畫明年起增29班

APEC場外舉牌抗議習近平 台媒體拍攝遭中國人士阻攔

全國小一生未治療齲齒率32.95% 國教署針對6歲童推廣這服務

相關新聞

竹東高中學生校門口舉牌抗議撤換老師 校方解釋有難說明的原因

國立竹東高中進修部學生今晚在校門口前舉牌抗議，不滿開學至今校方高層對待教師行政不公，不僅臨時撤換行政團隊造成教學混亂，更...

桃園航空城加發補償、中壢2開發案等不到？ 議員：厚此薄彼

桃園中壢運動公園和機場捷運A20站開發案延宕，徵收戶卻無法比照航空城加發房屋補助費用和地上物拆遷補償，今天被民代質疑厚此...

斥資4.3億桃園中壢區運動館再+1 造福3區民2025年竣工

位於桃園龍岡萬坪公園旁的龍岡全民運動館，將興建地上2層、地下1層建築，不過去年招商說明會後遲遲未發包及拆除籃球場爭議，今...

新竹關西鎮市容超特別 大小企業拆招牌響應「乾淨天空」運動

新竹縣關西鎮自從2018年由地方居民發起「小招牌運動」後，已經有超過8成店家都將自家招牌縮小尺寸、平面化，且多是在地店家...

桃園房仲業者電線桿、路燈狂貼小廣告 市府祭重罰違規少4成

桃園房地產交易熱絡，房仲業者長期在電線桿、路燈等地方貼小廣告，造成市容髒亂。環保局今年除推動「撕小廣告換好禮」活動、依電...

新竹市獲交通部金安獎7項大獎 明年再拚改善90處路口

全國交通安全最大獎項「金安獎」昨天在台中市頒獎，新竹市榮獲7項大獎，包括特別獎（年輕機車族群改善幅度）、交通工程全國第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。