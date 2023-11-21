竹東高中學生校門口舉牌抗議撤換老師 校方解釋有難說明的原因

國立竹東高中進修部學生今晚在校門口前舉牌抗議，不滿開學至今校方高層對待教師行政不公，不僅臨時撤換行政團隊造成教學混亂，更無預警將會計科導師停職，找來的代課教師又無法順利銜接課程，甚至「每天都由不同老師上課」，學生指控校方對學生權益漠不關心，要求學校出面道歉負責。

對此竹東高中校方表示，會計科導師因涉入違反學校規定案件，因此在日前立即停職，但因案件屬老師個人隱私，無法向學生說明。不過後續學校也積極找代課老師前來銜接課程，甚至安排中華大學、新竹高商的老師協助代課，不過因學期中較難安排全職的代課教師，這部分學校仍在努力，也安排相關科系碩博士生代課，老師專業絕對沒問題。

據了解，進修部學生因不滿學校作法，接連投書國教署，控訴竹東高中行政爭議影響學生權益及怠忽職守。一年級林姓同學表示，原本入學前耳聞竹東高中有優秀的會計教師才選擇就讀，未料開學後校方課程教師安排卻讓學生十分失望，老師上課只是照本宣科，讓同學覺得不如乾脆回家自己念課本，何必在學校浪費時間。

林同學說，入學前先是資深會計教師未被續聘，後接任的會計教師又在近日因校方因素被迫無預警離職，學校頻頻更換老師已造成學生困擾，沒想到學校找來的臨時代課教師不但連著好幾天都不同人，還都未事先通知學生，且臨時代課老師不了解學生學習狀況、看不懂課本，甚至在課堂上嘲笑學生答錯問題，造成同學身心壓力非常大。

對於出現代課老師嘲笑同學情況，學校解釋是因該名代課老師上課氛圍輕鬆，希望與學生用比較活潑的方式互動，但學生答不出問題老師也並未刁難，若學生因此有心理壓力或不適，學校將安排輔導老師協助。

三年級吳姓同學不滿，已經臨近大考，學校卻連好好保障學生上課權益都做不到，頻繁換老師。他指控校長不關心進修部學生權益，只有開學跟結業會出現，更把願意關心學生的代理教師及資深老師撤換。質疑校方是要藉此收掉進修部，讓目前仍在就讀的學生無所適從。

學生傍晚下課後在校門口舉牌抗議，呼籲校長李詩慶出面面對過失及為漠視學生們的受教權道歉，同時要求校方立即撤換行政團隊，還進修部安穩的學習環境，更呼籲國教署重視國立竹東高中進修部學生受教權，不要因為進修部學生人數少就被犧牲。