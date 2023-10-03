苗體育場員工上班喝酒被議員目睹 鍾東錦：依規定懲處

苗栗縣議員陳光軒昨天下午3點多在縣立體育場，目睹一名縣府員工在體育場外喝1罐啤酒「消暑」，陳光軒質疑「縣府螺絲真的很鬆」！縣長鍾東錦回應，將會依規定懲處。

苗栗縣青年事務委員會有委員上周反映體育場身心障礙廁所不友善，陳光軒昨天下午3點多到體育場了解，他一下車就看到一名男子坐在體育場外的樓梯喝啤酒，看起來不像是到體育場運動的民眾，男子喝完隨即走進辦公室，確認是縣府員工，陳光軒傻眼，認為「沒有最扯，只有更扯」。

陳光軒說，鍾東錦在中秋連假前夕，才在臉書PO文，以縣選舉委員會烏龍銷毀訴訟中選票為例，提醒員工「中秋連假即將結束，但公家機關上緊發條的考驗才正要開始」，沒想到言猶在耳，昨天連假後第一天上班，就發生上班時間喝酒狀況。

這名員工也在陳光軒的臉書回應說，「我是那顆鬆脫的螺絲，謝謝議員指教」，他躲到體育場外面偷偷喝酒的行為，讓長官及縣政府蒙羞，受懲處應該的，現場為什麼只有他一個人穿內衣，因為他做的是流汗的工作，做得差不多了，累了，休息一下，對自己太好了。

縣府教育處指出，有關體育場同仁上班時間飲用含酒精飲料，該同仁之行為確有損公務機關之形象，後續將提報公務人員考績委員會進行懲處，另，身障廁所的開放對身障選手不友善部分，請體育場盤點盡速改善，以提供更優質環境。

鍾東錦表示，該名同仁昨天工作流了許多汗，休息喝了1罐啤酒，行為可議，縣府將會依規定懲處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康