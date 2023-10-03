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駕駛荒 桃市府加碼津貼、社宅

聯合報／ 本報記者／連線報導
桃竹竹苗通勤月票啟用，新竹縣市最暢銷的為四方案之一的竹竹288元。記者郭政芬／攝影
桃竹竹苗通勤月票啟用，新竹縣市最暢銷的為四方案之一的竹竹288元。記者郭政芬／攝影

桃竹竹苗、台東通勤月票昨上路。桃園市長張善政昨視察時表示，桃園往南通勤族每天約10萬人，其中逾萬人都是搭公共運輸工具。立委呂玉玲、魯明哲指出，公車班次不足，只要客滿民眾就上不了車，盼市府盡快協助補足駕駛，張表示，將加碼津貼、提供社會住宅，解決駕駛荒問題。

基隆市政府昨也宣布，「基隆市公共運輸定期票」11日起販售，16日啟用，花288元購票，就能在30天內，無限次搭乘市境內台鐵、市公車營運路線。

桃竹竹苗通勤月票啟用，4縣市政府共同提出4種定期票方案，分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」，以及「桃竹竹苗1200元」。新竹縣市最暢銷的竹竹288元，市長高虹安昨說，未來此票卡周末還可搭內灣旅遊。

張善政昨由呂玉玲、魯明哲等人陪同，至新竹客運中壢站及台鐵中壢車站視察，呂玉玲說，上下班乘客非常多，有的路線中壢發車，還沒到平鎮就班班客滿，還有709線到平鎮山仔頂就客滿，龍潭增開2班次，很多人還是上不了車。

魯明哲說，目前客運業者普遍缺駕駛，影響營運，新竹客運取消中壢到新竹市區路線，民眾上下班不方便。

張善政說，桃園客運駕駛目前缺額約260人，希望年底前縮小至240人，市府與業者合作加碼一個月補貼3萬津貼，並設法開源，針對新住民、原住民設計培訓方案，培養駕駛技能與考照；考上後在客運公司待滿一定期間有補貼，也會優先分配社宅，希望協助解決駕駛荒，之後配合增加班次。

家住中壢的廖先生在新竹工作，每月通勤約要2300元，他說，桃竹竹月票每月只要799元，「是一大福音」。楊先生每天從桃園到新竹縣工作，雖肯定月票省下通勤費，但他說，最近新竹地區有的客運減班搭不到車，很不方便，盼能解決。

新竹 呂玉玲

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