快訊

曾如廁昏迷40分鐘急送醫 70歲資深歌仔戲女星驚傳病危

成民進黨敗選戰犯？黃承國捲黑道風波發聲 盼黨中央成立調查小組

參加高雄發明展 龍華科大囊括45獎項

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
龍華科大師生團隊參加2022高雄國際發明展，學生向外籍評審用英文解說作品設計原理與功能。圖／龍華科大提供
龍華科大師生團隊參加2022高雄國際發明展，學生向外籍評審用英文解說作品設計原理與功能。圖／龍華科大提供

2022高雄國際發明暨設計展日前閉幕，龍華科技大學師生團隊本屆推出45項發明專利及作品參展，繼去年44項發明專利榮獲大滿貫，今年再度囊括2項特別獎、29金、8銀及8銅，作品全數獲獎，獲獎紀錄傲視群雄。

龍華科大表示，為鼓勵師生參與創新研發並創造產業效益，今年校內眾多創新作品中，擇優遴選45項發明專利及作品參展、逾140名師生團隊參與競賽，範圍涵蓋居家用品、生醫、電子設備、工業、教育、綠色環保項目等發明專利，今年設計展須英文講解，不僅讓學子有增加英文實戰機會，更能讓創意與國際接軌，提升國際競爭力。

校方表示，化工與材料工程系蕭瑞昌及宋大崙師生團隊作品「種蛋殺菌設備」，同時榮獲「伊朗發明協會特別獎」及高雄國際發明展金牌獎。該作品發想是以臭氧做為蛋類的滅菌系統，同時利用水霧的氣體來加快臭氧循環，達到更快速並均勻的滅菌功效，是全場矚目焦點，獲得評審高度青睞。

化材系李九龍老師及應用外語系趙娟黛師生團隊作品「提升鈦合金表面性能的方法」，則同時榮獲高雄國際發明展「WIIPA特別獎」及金牌獎肯定。該作品是將鈦合金利用電漿電解氧化滲氮法進行表面處理，可有效提升其表面硬度、耐蝕性與耐磨性。

另外，電機工程系陳逸謙師生團隊「毫米波陶瓷基板之製造方式」、資訊網路工程系王昱晟師生團隊「針對慢性疾病患者的飲食規劃系統」、電子工程系陳永裕、陳輔賢及蘇聖煌師生團隊「通風球發電裝置」等發明專利及作品，共榮獲29面金牌。

電子系張志聰師生團隊「智慧穿戴手環」、機械工程系魏慶隆師生團隊「具有隱形墨水的充電白板筆」等作品，共獲得8面銀牌；企業管理系張婷婷師生團隊「可擴充的延長電源插座組」、電機系楊智富師生團隊「機車自動感測飛旋踏板伸縮與水箱量測」等作品，則獲得8面銅牌佳績。

龍華科大校長葛自祥表示，此次參賽作品全部獲獎，充分展現師生研發成果，期望未來持續與業界交流，促進專利商品化，進而創造產品價值，達成培育學生創新創業目標。

龍華科大師生團隊參加2022高雄國際發明展，作品全數獲獎，成績斐然。圖／龍華科大提供
龍華科大師生團隊參加2022高雄國際發明展，作品全數獲獎，成績斐然。圖／龍華科大提供

團隊 專利 金牌

延伸閱讀

高雄左營25里明早起停水6小時 15000多戶受影響

《索尼克 未知邊境》團隊透露泰坦Boss費時5年開發 艾咪原本會「空中參戰」

高雄彌陀虱目魚文化節周末登場 限定海鮮宴估開百餘桌

記得儲水！電氣設備檢驗 高雄左營區1.5萬戶6日停水6小時

相關新聞

桃園1萬6953戶將停水16小時 影響範圍看這裡

台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區中豐北路二段減壓閥檢修作業」，預計15日8點至當日24點停水共16小時，影響範圍包...

考察竹市關埔國小 高虹安：上任後積極研議解決現況

立法院教育及文化委員會今考察新竹市關埔國小，針對學童就學與校園硬體工程提出改善建議，立委、準市長高虹安也到場參與，她說，...

桃園千塘之鄉桃花源新書發表 鄭文燦：埤塘是桃園DNA

「埤塘文化是桃園重要的DNA」，桃園市長鄭文燦今天出席「觀塘．塘觀」尋訪千塘之鄉的桃花源記新書發表會，鄭文燦說，以千塘之...

參加高雄發明展 龍華科大囊括45獎項

2022高雄國際發明暨設計展日前閉幕，龍華科技大學師生團隊本屆推出45項發明專利及作品參展，繼去年44項發明專利榮獲大滿...

農會也可以超商繳費 新豐農會異業結盟OK蹦新滋味

新竹縣政府致力輔導縣內農會成立「新農民市場」、「農民直銷站」、「農村社區小舖」，近年更積極協助各農會與超商異業結盟，新豐...

愛康衛生棉慨捐 全台兒醫首輛加護型救護車「蛋黃酥號」啟用

全台第一輛隸屬兒童醫院、配有完整兒童急救設備的加護型救護車「蛋黃酥號」，今由愛心企業愛康衛生棉捐贈給新竹市立馬偕兒童醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。