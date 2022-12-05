參加高雄發明展 龍華科大囊括45獎項

2022高雄國際發明暨設計展日前閉幕，龍華科技大學師生團隊本屆推出45項發明專利及作品參展，繼去年44項發明專利榮獲大滿貫，今年再度囊括2項特別獎、29金、8銀及8銅，作品全數獲獎，獲獎紀錄傲視群雄。

龍華科大表示，為鼓勵師生參與創新研發並創造產業效益，今年校內眾多創新作品中，擇優遴選45項發明專利及作品參展、逾140名師生團隊參與競賽，範圍涵蓋居家用品、生醫、電子設備、工業、教育、綠色環保項目等發明專利，今年設計展須英文講解，不僅讓學子有增加英文實戰機會，更能讓創意與國際接軌，提升國際競爭力。

校方表示，化工與材料工程系蕭瑞昌及宋大崙師生團隊作品「種蛋殺菌設備」，同時榮獲「伊朗發明協會特別獎」及高雄國際發明展金牌獎。該作品發想是以臭氧做為蛋類的滅菌系統，同時利用水霧的氣體來加快臭氧循環，達到更快速並均勻的滅菌功效，是全場矚目焦點，獲得評審高度青睞。

化材系李九龍老師及應用外語系趙娟黛師生團隊作品「提升鈦合金表面性能的方法」，則同時榮獲高雄國際發明展「WIIPA特別獎」及金牌獎肯定。該作品是將鈦合金利用電漿電解氧化滲氮法進行表面處理，可有效提升其表面硬度、耐蝕性與耐磨性。

另外，電機工程系陳逸謙師生團隊「毫米波陶瓷基板之製造方式」、資訊網路工程系王昱晟師生團隊「針對慢性疾病患者的飲食規劃系統」、電子工程系陳永裕、陳輔賢及蘇聖煌師生團隊「通風球發電裝置」等發明專利及作品，共榮獲29面金牌。

電子系張志聰師生團隊「智慧穿戴手環」、機械工程系魏慶隆師生團隊「具有隱形墨水的充電白板筆」等作品，共獲得8面銀牌；企業管理系張婷婷師生團隊「可擴充的延長電源插座組」、電機系楊智富師生團隊「機車自動感測飛旋踏板伸縮與水箱量測」等作品，則獲得8面銅牌佳績。