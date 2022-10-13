治平高中與企業合作開半導體人才培育班 從高中扎根

桃園治平高中去年耗資資600萬打造「智慧居家教學中心」軟硬體，治平高中校長徐享鵬今與矽格公司人事行政處資深處長林汶一同出席「半導體人才培育班」的開訓典禮並簽署合作意向書，透過產學合作向下扎根，攜手培育未來半導體產業人才。

徐享鵬表示，半導體人才培育班目前預計招收30名學員，由治平高中資訊電子科篩選職能性向合適的3年級學生參加，教學活動除了原有的半導體基礎知識外，加入豐富的職涯探索，包括半導體產業分析、積體電路企業參訪、電子產業相關學系課程體驗。讓學生提早了解半導體產業的屬性與所需技能、知識，協助學生規畫未來朝半導體業發展的完整學習地圖。

半導體人才培育班由治平高中提供完整的半導體師資群，而矽格每學期捐贈3萬元教學基金供計畫使用；矽格記憶及邏輯IC測試事業群人事行政處資深處長林汶說，台灣半導體產業去年的產值約2.5兆台幣，全世界排名第三。未來半導體產業，將可再旺20年。矽格目前共有6座廠房，員工超過3000人，重視人才培養，長期與學校產學合作，此次與治平高中跨界結盟合作，努力將半導體知識與技術向下扎根融入高中職教學，致力於培養出更多更優秀的半導體產業人才。