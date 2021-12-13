發展自駕車、5G！北科大團隊進駐桃園虎頭山創新園區

台北科技大學今與桃園市政府簽署雙方合作意向書（MOU），未來將進駐虎頭山創新園區。市長鄭文燦表示，虎頭山創新園區是中央「亞洲矽谷」計畫的重點產業聚落，接下來北科大會有5組團隊進駐，領域橫跨自駕車、5G及物聯網等，期盼透過「強強相加」支援在地產業，將桃園打造成為產業創新的城市。

鄭文燦表示，虎頭山創新園區面積約5公頃，將分兩期開發，第一期以發展車聯智駕及資安物聯領域為主，像是透過AI深度學習修正運算法，並進行自駕車、無人掃街車、無人搬運車等測試；第二期則是提供全國第一個5G車路雲測試的自駕車園區，加強與其他產業的垂直應用。

鄭文燦強調，除了自駕車產業，市府也與國發會在青埔地區推動「5G智慧城市應用示範區」，並建置亞洲矽谷創新研發中心智慧運籌管理中心；此外，市府也向經濟部工業局爭取文化科技5G計畫，將桃園陽光劇場作為5G轉播的實驗場域。

至於疫情後如何開拓國際市場？鄭文燦表示，桃園的電動車產業供應鏈逐漸成熟，且台灣的電動車廠商主要都是來自桃園，因此未來在電動車技術上可以多跟國外大廠合作；目前許多外商在桃園投資，也是看中台灣充沛的研發能量，以及良好的工程師素質，可見桃園是非常好的產業研發基地。