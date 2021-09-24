校園BNT疫苗開打 新竹台大3院區助5校學生接種

校園BNT疫苗開打，新竹台大分院結合新竹、生醫竹北、生醫竹東3個院區醫護人員，承接竹科實中、新竹高工、三民國中、光華國中及曙光女中共5間學校、9千名學生疫苗施打任務，院方事先製作條碼貼紙掃描，減少人工作業，順利完成疫苗施打作業。

新竹台大指出，第一站於昨天下午挺進竹科實中施打，校方安排活動中心做為施打場所，在竹市衛生局、竹科實中及新竹台大分院合作下，細心規畫施打動線、休息場所、暈針處理及後送動線，還在現場播放音樂，舒緩孩子們緊張的情緒，幫助放鬆。

昨天施打疫苗現場，新竹台大分院副院長詹鼎正也親自到場指揮，為醫護團隊及孩子們加油打氣；醫護人員觀察雖然有零星學生在施打疫苗後出現頭暈、想吐、心悸等不適症狀，但在醫護人員及新竹市消防局救護員的妥善處理下，觀察後無大礙。

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