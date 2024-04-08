22歲女罹大腸激躁症 常拉肚子到無法上班 接受這個治療才康復

一名22歲女子幾年前開始，不知何故常發生嚴重肚子絞痛及拉肚子，無法正常上班，更不敢出遠門或參加戶外活動。相關檢查都正常，後來診斷為大腸激躁症。所幸經接受星狀神經節阻斷術（SGB）多次治療後，她不再拉肚子，其他症狀也獲得明顯改善。

仁愛長庚聯盟醫院疼痛治療中心醫師葉宏軒說，所謂星狀神經節阻斷術是透過將麻醉藥物準確地注射至星狀神經節周圍，暫時阻斷交感神經的功能，讓這部分由交感神經調控的血管擴張，增加局部血液循環，改善肌肉的緊繃程度，透過類似「電腦重開機」的概念，釋放身體中的記憶體，緩解頭頸部及上肢的不舒服。

他說，消化道的活動是由神經系統控制，除了消化道的開始端如食道吞嚥和末端的肛門排便可以自主控制，其餘胃腸活動都是受自律神經所支配，無法自主控制。大腸激躁症是一種胃腸的症狀，簡稱腸躁症，即是一種因精神緊張而引起的疾病，原因是自律神經失調所引起的大腸運動異常與分泌功能異常。

他說，大腸激躁症特性為慢性腹痛、大便習慣改變，但沒有任何器官病變，通常以年輕女性居多，臨床表現為慢性下腹部疼痛、絞痛，合併便意感，壓力或飯後症狀會加劇，大便後疼痛會改善。目前並不完全確定其成因，有可能與遺傳及環境因素、腸道對食物和壓力敏感度增加，以及免疫系統有關。

葉宏軒說，診斷上要先排除腸道結構問題，例如大腸鏡檢查腸道無病灶，排除大腸癌或其他發炎性腸道疾病。相關症狀診斷還包括一、解便後疼痛會減緩；二、疼痛時大便次數增加；三、軟便；四、明顯的腹脹；五、大便有黏液；六、會有解不乾淨的感覺。以及飽餐、大麥、小麥、巧克力、牛奶、酒類飲料、咖啡、壓力等都會使症狀加劇。

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